Polak, Murzyn, patriota znokautował TVN. Izu Ugonoh nie chce nieszanujących Polski imigrantów i nie ocenia ONR

Izu Ugonoh zaorał TVN. Na pewno nie tak wyobrażali sobie tę rozmowę wydawcy i decydenci stacji z ul. Wiertniczej. Ciemnoskórego polskiego pięściarza zaproszono do studia tvn24 tylko w jednym celu. Anita Werner najwyraźniej chciała udowodnić, że Polacy to rasiści, że szerzy się u nas faszyzm i osoby o innym kolorze skóry muszą tu czuć się zagrożone. Zdziwiła po słowach popularnego pięściarza.

Prowadząca program Anita Werner starała się jak mogła, aby sportowiec odpowiadał zgodnie z założeniem programowym tej antypolskiej stacji.

Izu Ungonoh jednak nie dawał się podpuścić i odpowiadał jak zawsze spokojnie i rzeczowo.

„W Polsce czuję się bezpieczny, bo Polska przeszła dużą transformację w zakresie tolerancji.”

Nawet gdy był pytany o to, jak reaguje na to, że Polska nie bierze udziału w systemie relokacji imigrantów, Ugonoh po raz kolejny rozłożył Anitę Werner na łopatki.

-„Jestem w stanie zrozumieć, że Polska nie przyjmuje imigrantów. (…) Nie byłoby to dobre, gdyby do Polski przyjechali ludzie bez poszanowania dla polskiej kultury i tradycji” – powiedział Ugonoh.

Dziennikarka TVN-u nie dawała za wygraną i spytała pięściarza czy w młodości musiał często się bić.

Izu odpowiedział wtedy, że w młodości często musiał się bić, bo był wyraźnie inny i nie wszyscy to akceptowali. Od zawsze budziło to jego sprzeciw.

-„Jako dziecko, to była najbardziej potrzebna umiejętność. Od czasów przedszkola często się biłem. Po prostu byłem inny. Wszędzie gdzie wychodziłem, wszyscy mieli biały kolor skóry.”

-„Jak wychodziłem na zewnątrz, to było pewnego rodzaju zagrożenie, zderzenie z krajem, który nie do końca mógł zaakceptować to, że osoba o czarnym kolorze skóry, urodziła się tutaj. Budziło to we mnie sprzeciw i gniew, nie potrafiłem zrozumieć takiego podejścia, niechęci do mnie.”

Gdy Werner myślała, że ma go już w garści i antypolski przekaz pójdzie w świat, nadeszła riposta.

-„Żyje mi się w Polsce bardzo dobrze. Mam dużo przyjaciół, zawsze byłem popularnym chłopakiem. Czuję się mile widziany wszędzie, gdzie się pojawiam. (…) Myślę, że Polska przeszła ogromną transformację, jeśli chodzi o tolerancję, otwartość na inne narodowości i kolory skóry” – powiedział z uśmiechem pięściarz.

Pytany o marsz ONR w Gdańsku powiedział, że zna wielu ludzi, którzy wzięli w nim udział i nie zamierza ich oceniać. Stwierdził, że łatwo przeinaczyć fakty, a on jest daleki od wrzucania wszystkich do jednego worka.

Tak się „nokautuje” TVN24. Brawo Panie Ugonoh.

Doskonale zaprezentował się Izu Ugonoh w #faktypofaktach Bardzo mądre, roztropne i wyważone opinie na tematy trudne, z dużym zrozumieniem i wielką roztropnością 👊 Wrogów mu nie przybędzie, a według mnie zyska dużą sympatię i szacunek 🙂 — Artur Gac (@arturgac) April 16, 2018

My tu gadu gadu w internetach

a w tym czasie POLSKI bokser #IzuUgonoh koncertowo zaorał

POlskojęzyczną pralnię mózgów pic.twitter.com/n2B3r4IOCP — Brat Wodza 🇵🇱 💯 (@BratWodza) April 16, 2018

Nczas.com/ TVN 24/ wPolityce