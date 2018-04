PROGNOZA POGODY: Czeka nas fatalny początek tygodnia. IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw

Intensywne opady deszczu, a miejscowo także burze – to scenariusz na poniedziałkową pogodę według IMGW. Wydano ostrzeżenia dla kilku województw.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poniedziałek zdominowany zostanie przez pady deszczu i miejscowo burze. Wydane zostały ostrzeżenia dla siedmiu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego – tutaj mieszkańcy muszą przygotować się na intensywne opady. W woj. wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim i opolskim mogą wystąpić burze.

Na szczęście poniedziałkowa aura to tylko incydent. W kolejnych dniach ma być znów ciepło i słonecznie. Miejscami może mocniej powiać. Temperatury wahać się będą w granicach od 17 do 24 stopni C.

