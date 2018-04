Szokujące wyznanie gwiazdy disco polo! Pedofile-pederaści molestowali lidera Bayer Full. „To byli bliźniacy, rozpoznawalne osoby. Jak spotkam to przyp… w ryj!”

Lider zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński przyznał w telewizji, że jako 11-latek był wykorzystany seksualnie. „Mały chłopiec pamięta takie rzeczy do końca życia” – wyznał w rozmowie z WP Gwiazdy. Na antenie Polsat News popularny muzyk dodał: „Jak ja spotkam tę osobę, to przypier***e w ryj!„

W rozmowie z WP Gwiazdy muzyk przyznał, że dzisiaj osoby, które skrzywdziły go przed laty są sławne i pojawiają się na czerwonym dywanie w otoczeniu innych osób z pierwszych stron gazet.

Artysta zdradził, że przed laty padł ofiarą molestowania na koloniach. Oprawcą był mężczyzna o odmiennej orientacji seksualnej. „To rozpoznawalna osoba” – wyznał.

-„Byłem na koloniach w Darłówku i tam on był. I niech mi pani wierzy, że jak ja spotkam tę osobę, to przy**** w ryj. To rozpoznawalna osoba” – wyznał w emocjonalny sposób piosenkarz.

Wokalista Bayer Full nie chciał jednak zdradzić kto stoi za jego dramatem.

Gdyby ludzie usłyszeli nazwisko, to by się zdziwili – stwierdził Sławomir Świerzyński na antenie Polsatu. Wiadomo tylko, że oprawca był zdeklarowanym homoseksualistą i dokładnie wiedział jaką krzywdę chce zrobić małemu chłopcu.

– „Ja nie jestem za promowaniem homoseksualizmu, ja jestem wrogiem. Pokazywania tych wszystkich parad dziwnych gejów, tych LGBT, „vans”, „trans”, „śmans” itp., itd”. – powiedział Świerzyński.

W wywiadzie dla portalu Gwiazdy WP dalej wypowiadał się na temat jego stosunku do homoseksualistów i opowiadał o swoich oprawcach.

-„Zastanawiam się. Niech mi Pani wierzy, że kiedy zobaczyłem tych dwóch panów, bo to byli bliźniacy, na salonach, to we mnie się zagotowało. Mały chłopiec pamięta takie rzeczy do końca życia. To się nie zmieni.”

-„Dopiero teraz zacząłem o tym mówić. Dla chłopca to jest taki wstyd, że trudno to sobie wyobrazić. Ja rozumiem kobietę, która została zgwałcona i wstydzi się o tym powiedzieć. Pani redaktor w programie próbowała mnie przekonać, że homoseksualizm i pedofilia to dwie różne sprawy.”

-„Ja nie wiem, czy mały chłopiec potrafi rozróżnić takie rzeczy. Doskonale wiem, że ci panowie są i byli homoseksualistami. Nas wykorzystali jako chłopców. To były osoby spoza kolonii. Zostaliśmy z kolegą przez nich zwabieni. Nie chcę wnikać aż tak bardzo.”

-„Córka mi dzisiaj zadała takie pytanie, czy wszyscy muszą wiedzieć, że jestem taki szczery. Odpowiedziałem jej, że po prostu już tak mam. Prawda zawsze zwycięża. Ja mam ugruntowane poglądy.”

-„Trzeba się określić. Mnie ta orientacja nie przeszkadza. Ja wiem, że ci ludzie się tacy rodzą. Proszę mi uwierzyć, że mam kolegów, którzy są zadeklarowanymi homoseksualistami. Tylko niech się nie obnoszą.”

-„Nie rozumiem tych parad równości. A czy ktoś widział paradę prostytutek? Przecież te dziewczyny też są zadeklarowane, wiedzą, co robią. Wszyscy ludzie są potrzebni na świecie. Czytałem różnego badania naukowe. Po prostu takie dzieci się rodzą i to trzeba uszanować” – podsumowuje lider Bayer Fulla.

