Trump chce się spotkać z Putinem i wycofać wojska z Syrii

Prezydent USA Donald Trump nadal chce się spotkać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jednak spotkanie takie nie jest jeszcze zaplanowane – oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

W marcu, wbrew instrukcjom swych doradców, Trump pogratulował telefonicznie Putinowi zwycięstwa w wyborach i omówił z nim możliwe spotkanie.

Po rozmowie Trump powiedział, że w nieodległej przyszłości chciałby się spotkać z rosyjskim prezydentem, by omówić kwestie wyścigu zbrojeń, Korei Północnej, Ukrainy i Syrii.

Sanders powtórzyła też w poniedziałek, że Trump ma zamiar wycofać z Syrii amerykański kontyngent wojskowy, ale nie ma jeszcze harmonogramu takiej operacji.

Wcześniej Sanders wydała komunikat, w którym napisała: „(Prezydent) chce, by siły USA wróciły do kraju tak szybko, jak to tylko możliwe”.

Po ataku chemicznym z 7 kwietnia, do którego doszło w mieście Duma pod Damaszkiem, w ramach akcji odwetowej USA, Francja i Wielka Brytania przeprowadziły w sobotę nad ranem serię nalotów na obiekty strategiczne w Syrii. (PAP)