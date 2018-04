Doda to lubi. Nie powiedziała rodzicom, że lecą na jej ślub.

Świat artystów, a szczególnie artystów-celebrytów znacznie różni się od świata normalnych ludzi, w tym w sferze obyczajów.

Dobrym przykładem jest ostatnie zachowanie się słynnej Dody, piosenkarki Doroty Rabczewskiej. Piosenkarka, coraz mniej znana ze swoich piosenek, a coraz bardziej znana jak celebrtytka właśnie wyszła skrycie za mąż. Doda poślubiła w hiszpańskiej Marbelli producenta filmowego Emila Stępnia.

O tym poinformowała swoich fanów w internecie pisząc: „Z radosnym sercem informuję was jako pierwsza: wyszłam za mąż”, ale nie to jest w tym zaskakujące.

O ślubie Dody nie wiedzieli jej rodzice zaproszeni do Hiszpanii, gdzie artystka wyszła za mąż. Wanda i Paweł Rabczewscy do końca nie wiedzieli, w jakim celu naprawdę lecą do Hiszpanii.

Nie wiedzial o tym też oddany przyjaciel Dody, Mariusz „Dżaga” Ząbkowski, który też uczestniczył w ceremonii.

Warto też przypomnieć wcześniejsze słowa Dody na temat małżeństwa: „Uznałam, że chcę być singielką na zawsze (…). Uważam, że miłość jest piękna, lecz cierpiałam tak strasznie, że lepiej, by nigdy nie kochać”.

