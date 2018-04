Francja budzi się z letargu? Sąd zakazał muzułmanom nazywania swoich dzieci „Dżihad”

Francja budzi się z letargu? Francuski sąd w Tuluzie zakazał muzułmanom nazywania swoich dzieci imieniem „Dżihad”. Sprawdzano między innymi czy tak kontrowersyjne imię nie narusza przepisów francuskiego Kodeksu Cywilnego. Wynika z niego, że dziecko może mieć dowolne imię pod warunkiem, że nie będzie ono szkodziło nowo narodzonemu.

Mimo, że w założeniu Dżihad po arabsku oznacza „staranie” lub”zmaganie” to jednak w opinii większości ludzi a w szczególności fundamentalnych odłamów islamu to słowo oznacza świętą wojnę.

Jak podaje portal „Rzeczpospolita” sąd w Tuluzie orzekł, że imię zostanie usunięte z aktu urodzenia chłopca, który od teraz oficjalnie będzie nazywał się Dżahid.

Jak się okazuje jest to kolejna taka sytuacja we Francji. W 2016 roku urzędnicy z miasta Roubaix również nie zgodzili się na nadanie imienia Dżihad.

Termin dżihad to “święta wojna” lub bardziej ściśle: oznacza on legalny, obowiązkowy, wspólny wysiłek mający na celu ekspansję terytoriów kontrolowanych przez muzułmanów kosztem terytorialnym niewiernych.

Innymi słowy, celem dżihadu nie jest rozprzestrzenianie islamu jako religii, lecz zwiększenie suwerennej władzy muzułmańskiej. Dżihad jest zatem bezpardonowo agresywny w swojej naturze, mając za ostateczny cel osiągnięcie muzułmańskiej dominacji nad całym światem.

W dzisiejszych czasach dżihad jest największym na świecie źródłem terroryzmu, inspirując do międzynarodowej kampanii wojennej samozwańcze grupy dżihadystów, takie jak:

Międzynarodowy Islamski Front Dżihadu Przeciwko Żydom i Krzyżowcom (The International Islamic Front for the Jihad Against Jews and Crusaders): organizacja już nieżyjącego Osamy bin Ladena. Czy choćby Laskar Jihad: odpowiedzialny za mord ponad 10 000 chrześcijan w Indonezji.

Portal „Rzeczpospolita” podaje także inny przykład bezczelności radykalnych muzulmanów we Francji. Otóż w 2013 roku skazana na więzienie została matka, która wysłała do przedszkola swojego syna noszącego imię Dżihad.

To samo w sobie jest skandaliczne ale mama „zabłysnęła” tym, że na bluzce chłopca był z jednej strony napis „Jestem bombą” a z drugiej „Urodzony 11 września”. Kobietę została skazana za „gloryfikowanie zbrodni”.

Ciekawe jak na tą decyzję sądu zareagują muzułmanie we Francji?

