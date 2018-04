Niemożliwe. Ziemkiewicz jednak antysemitą. Kapuje Pankowski.

Rafał Ziemkiewicz znalazł się na liście antysemitów. Spis co roku publikuje „Kantor Centre for the Study of Contemporary European Jewry at Tel Aviv University”.

„Sukcesy od rana. Znalazłem się w dorocznym raporcie „Kantor Centre for the Study of Contemporary European Jewry at Tel Aviv University” o antysemityzmie na świecie. Ponieważ na różnych „listach żydów” umieszczany jestem regularnie, uzupełnienie tego obecnością na liście antysemitów uważam za zawodowy sukces – coś jakby zdobycie „korony Synaju” – skomentował Ziemkiewicz.

Jest jednak trochę dziegciu w tej beczce miodu. Po pierwsze, zostałem tam nazwany „Rafałem Michałem Ziemkiewiczem” (chodzi jednak niewątpliwie o mnie, bo wraz ze mną potępiony został tygodnik „Do Rzeczy”). Po drugie, nie chodzi w ogóle o żadną moją wypowiedź na temat Żydów. Do kategorii „holocaust distorter” zakwalifikowano mnie jako głosiciela tezy, że w II Wojnie Światowej Polska powinna znaleźć się po stronie Niemiec przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Problem w tym, że ja takiej tezy nigdy nie postawiłem, ale ponieważ książka Piotra Zychowicza ukazała się wcześniej od mojej, więc mędrcom podobnym sporządzającemu listę czytać się jej już nie chciało. Zychowicza też zresztą nie, poza jednym, pierwszym akapitem.

– dodał publicysta.

Swoją drogą ciekawe, że wg Tel Aviv Uniwersity w tej wojnie była jakaś „German side”. Logicznie może z tego wynikać, że holocaustu dokonali Niemcy, a nie naziści, co nie wiem jak Państwu, ale mnie z daleka zalatuje „holocaust distortion”. Jako autor „polskiej” części raportu podany jest niejaki Rafał Pankowski. Zdumiewające, że centrum Kantora nie stać na lepszych kapusiów.