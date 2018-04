Policja zamknęła Rafalalę. Kto teraz będzie promował nowoczesną „tolerancję i miłość”?

Stołeczni funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania Rafalali. Wcześniej policjantom udało się odnaleźć dziewczynkę, która została zaatakowana przez transseksualistę. Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci i szybko wywołało ogromne poruszenie wśród internautów.

Co cię ku..a śmieszy we mnie? – wygrażał mężczyzna o pseudonimie Rafalala do nastoletniej dziewczynki, która została również oblana kawą. Wprawdzie nie był to pierwszy wybuch agresji transseksualisty, to jednak tym razem przekroczono pewną barierę. Zaatakowano dziecko.

ZOBACZ: Rafalala się doigrało! Policjanci dotarli do dziewczynki, na którą napadło. Groziło jej pobiciem

Rafalala opublikował film w internecie. Zapewne chciał się pochwalić, jak radzi sobie z nienawiścią i „. Nagranie szybko stało się bardzo popularne i było często komentowane. Bulwersujące zachowanie Rafalali przyciągnęło także uwagę władz i policji.

Policja zapowiedziała już, że sprawa i wszystkie zebrane materiały zostaną przekazane do prokuratury. Według niektórych opinii transseksualista dopuścił się czynnej napaści i znieważenia nastolatki.

Zdaniem poszkodowanej Rafalala atakował ją również po tym, jak przestał nagrywać całe zdarzenie na kamerę.

PRZECZYTAJ: RN: „Prezydent Izraela dopuścił się złamania ustawy o IPN. Składamy doniesienie do prokuratury”.

Źródło: PAP