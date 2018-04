Rafalala panikuje przed pójściem do paki i nagrywa kolejny film gdzie koślawo stara się wytłumaczyć atak na niewinne dziecko. „Wiedziałam, że ona śmieje się ze mnie” [VIDEO]

Kto sieje wiatr ten zbiera burzę. Rafalala, transseksualistka, która w miniony weekend perfidnie zaatakowała nastolatkę, i co najgorsze następnie opublikowała nagranie w sieci. Teraz gdy zobaczyła, że jej wulgarne zachowanie nie ujdzie płazem robi z siebie ofiarę „ksenofobicznych” Polaków.

W miniony weekend w internecie opublikowane zostało nagranie, na którym Rafalala atakuje nastoletnią dziewczynę. Z filmu wynika, iż ta śmiała się z wyglądu transeksualistki.

Widzimy, jak Rafalala szarpie i wyzywa dziewczynę. To jest ku**a śmieszne? Co cie ku**a śmieszy? – mówi do niej. Nastolatka próbuje odejść, jednak Rafalala nie daje za wygraną i… oblewa dziewczyną cieczą (wygląda to na kawę). Co się mówi? – krzyczy Rafalala. Przepraszam – odpowiada dziewczynka.

Gdy Rafał zorientował się, że jej atak na niewinne dziecko moze zakończyć się więzieniem nagrał kolejny filmik. W tym nagraniu chce pokazać, że prawdziwą ofiarą jest oczywiście ona/on. Nagranie zamieściła w serwisie Facebook.

Opowiada na nim, że po całym zdarzeniu zaczęła otrzymywać „życzenia śmierci”.

-„Mam życzenia śmierci i że pójdę do pierdla”

Co rozsierdziło tolerancyjnego transwestytę? Uwaga! To, że dziewczynki ją mijając śmiały sie do siebie!

-„Wiedziałam, że ona śmieje się ze mnie, wymieniały się komentarzami na mój temat. – mówi. Dementuję, że dotknęłam jej ani jednej palcem” – dodaje.

Transseksualistka przyznaje, że nie powinna zareagować w tak agresywny sposób.

-„Zabrakło mi cierpliwości i mam wrażenie, że nie mam siły na te różne ataki” – stwierdza prawdopodobnie przyszły wiezień.

Więc jak ma się dzień, że nie wytrzymuje się uśmiechów 13-latki to według tej osoby można oblać ja kawą i grozić, że wybije się jej zęby? Rafalala z ciebie kawał chłopa jak chcesz się wyżywać to wybierz faceta/ kobietę o swoich gabarytach!

I wytłuczenie że: Nie mogłam sie powstrzymać. Bo ona parsknęła śmiechem i powiedziała na Rafalale ponoć „ono”.

Tą bulwersującą sprawą ataku Rafalali na nastolatkę zajął się szef MSWiA, Joachim Brudziński, który przyznał, że policja podjęła się śledztwa. Portal dorzeczy.pl podaje z kolei, iż udało się odnaleźć dziewczynkę, którą zaatakowała transseksualistka.

Nastolatka miała powiedzieć policjantom, że zdarzenie miało dłuższy przebieg niż zarejestrowany kamerą. Rafalala już po wyłączeniu telefonu miała grozić nastolatce przemocą, grozić, że „następnym razem powybija jej zęby”.

Funkcjonariusze ustalili również, że transseksualistka po nagłośnieniu całej sytuacji szukała w sieci informacji o nastolatce, chcąc poznać jej personalia.

Poniżej dwa nagrania. Jedno z nagraniem Rafalali tłumaczącej dlaczego zaatakowała niewinne dziecko i drugie gdzie popularny i szanowany youtuber opisuje celnie tą nieprzyjemną sytuacje.

