Szok! Opiekunka z piekła. Kobieta znęca się nad dzieckiem, kopie je i zmusza do palenia papierosów! Co więcej chwali się tym w internecie [VIDEO]

To nagranie zszokowało Wielką Brytanie. Widzimy na niej bezlitosną kobietę, która dla swojej zabawy zmusza kilkuletnią dziewczynkę do zapalania papierosa. „Opiekunka” ciągle maltretuje małą dziewczynkę i ze znaczną siłą ją kopie i popycha. Co więcej ta kobieta zamieściła swoje sadystyczne „popisy” w internecie!

Skąd w ludziach bierze się tyle okrucieństwa i agresji wobec bezbronnych dzieci. Jak złą osobą musi być ta kobieta, która znęcała się nad małą dziewczynką?

Co więcej ten potwór zamieścił na Snapchacie filmik ukazujący, jak znęca się nad kilkuletnim dzieckiem.

Na nagraniu widać, jak dziewczynka jest zmuszana do włożenia papierosa do ust i jak kobieta próbuje go następnie zapalić.

-„Poczekaj chwilę, zapalniczka nie działa” – mówi Brytyjka do dziecka zza telefonu.

Na innych ujęciach widać, jak kobieta popycha dziecko, tak że upada ono na podłogę, a także jak kopie dziewczynkę, gdy ta znajduje się na schodach.

Jak podaje Daily Mail policja wszczęła śledztwo i jest już na tropie tej kobiety.

Poniżej nagranie.

Nczas.com/ Daily Mail/ polishexpress.com.uk