Biedronka tym razem z VAT-em! Lidl, Carrefour i Auchan też osłabiają promocje. Koniec wojny?

Przez dwa minione weekendy polskie supermarkety toczyły wojnę na promocje. Szczególne tłumy przyciągnęła Biedronka, która część produktów sprzedawała bez VAT. Wygląda na to, że teraz taktyka została zmieniona – szykuje się pierwszy weekend bez promocyjnej wojny.

Supermarketowe promocje były odpowiedzią na wprowadzany powoli całkowity zakaz handlu w niedzielę. W założeniu miały przyciągnąć tłumy klientów i zrekompensować sklepom brak niedziel. I cel ten udało się osiągnąć. Soboty są teraz najbardziej zyskowne dla dużych sklepów.

Promocje to jednak spory koszt. Sklepy w końcu zaczęły je ograniczać by sprawdzić czy efekt zwiększonej ilości klientów sobotę zaistnieje także bez dopalania. Najprawdopodobniej tak będzie, bo Polacy są przyzwyczajeni do robienia zakupów w weekendy, bo po prostu mają wtedy więcej czasu. Z drugiej strony w miniony weekend w sklepach wielkopowierzchniowy był wyjątkowo duży napływ klientów spowodowany przez dobrą pogodę co spowodowało, że robienie zakupów stało się koszmarem. Może to spowodować reakcję kupujących polegającą na omijaniu wolnych sobót.

Antyrynkowa decyzja rządów PiS, ograniczająca handel w niedzielę doprowadziła do zamieszania na rynku. Dopiero za kilka miesięcy okaże się w jaki sposób nowy porządek się ustabilizuje i czy supermarkety będą musiały w soboty jechać permanentnie na promocyjnych dopalaczach czy nie.

