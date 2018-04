Były rosyjski żołnierz zeznaje: „Rosyjscy najemnicy byli przerzucani do Syrii okrętami rosyjskiej marynarki. Nie mogliśmy z nimi rozmawiać”

Zatrzymany na Ukrainie Rosjanin zeznał, że rosyjscy najemnicy z tzw. grupy Wagnera byli przerzucani do Syrii okrętami rosyjskiej marynarki wojennej – poinformowała w środę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Wcześniej media donosiły, że najemnicy z tzw. grupy Wagnera dostają się do Syrii na pokładzie samolotów prywatnych syryjskich linii lotniczych relacji Rostów nad Donem-Damaszek lub Latakia.

Zatrzymany to były żołnierz kontraktowy rosyjskiej armii, który w latach 2015-2017 pełnił służbę na krążowniku rakietowym „Wariag”. Został on ujęty przez władze ukraińskie przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy z Rosją – wyjaśniła SBU.

Podczas przesłuchania Rosjanin ujawnił, że jako członek załogi krążownika widział na jego pokładzie ludzi, którzy mogli być członkami tzw. grupy Wagnera.

„Pod koniec grudnia (2015 r. – PAP) wypłynęliśmy z portu we Władywostoku. Kilka godzin wcześniej pojawiło się (na pokładzie okrętu – PAP) 30-40 ludzi bez znaków rozpoznawczych. Weszli na okręt, mieli ze sobą skrzynie. Nikt nie mówił, co w nich jest. Miała to niby być pomoc humanitarna, ale przypominało to skrzynie z bronią” – mówił Rosjanin na filmie z przesłuchania, który udostępniła SBU.

„Na okręcie mieszkali w oddzielnych kabinach, nie mieliśmy z nimi kontaktu, jedli oddzielnie, żebyśmy z nimi nie rozmawiali. Na okręcie mówiło się, że byli to najemnicy z grupy Wagnera, ale nikt ich nie przedstawiał” – relacjonował.

„W styczniu 2016 roku, gdy dopłynęliśmy do wybrzeży Syrii, w rejonie portu Tartus nocą podpłynęły kutry, ci ludzie wyładowali swój ładunek, zeszli z okrętu i nikt ich więcej nie widział” – dodał przesłuchiwany.

SBU poinformowała, że przy zatrzymanym Rosjaninie znaleziono książeczkę wojskową z adnotacją, że został nagrodzony za udział w operacji wojskowej w Syrii.

Moskwa oficjalnie rozpoczęła operację wojskową w Syrii jesienią 2015 roku. Rosyjskie wojska walczą po stronie prezydenta Syrii Baszara el-Asada. W grudniu 2017 roku Kreml powiadomił o wyprowadzeniu wojsk z Syrii. Według oficjalnych danych w ciągu dwóch lat w Syrii zginęło 44 rosyjskich wojskowych. Jednak według doniesień medialnych w Syrii zginęło znacznie więcej Rosjan, a wśród nich byli najemnicy tzw. grupy Wagnera. Media szacują, że w Syrii mogło zginąć od kilkudziesięciu do kilkuset rosyjskich najemników. (PAP)

