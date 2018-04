Pędzą diabła na całego! Liczba egzorcyzmów dramatycznie wzrasta. Winny internet?

Łatwy dostęp do czarnej magii i satanizmu za pośrednictwem Internetu doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na egzorcyzmy, usłyszeli delegaci podczas corocznego kursu egzorcystycznego w Watykanie.

Ponad 250 osób z 50 krajów przybyło w poniedziałek do Rzymu, aby wziąć udział w tygodniowym kursie „Egzorcyzm i modlitwa o wyzwolenie” na katolickim uniwersytecie w Papieskim Ateneum Regina Apostolorum.

Ojciec Anthony Barratt, brytyjski ksiądz służący w Albanie w stanie Nowy Jork, powiedział, że zapotrzebowanie na rytuał rośnie. „Myślę, że częściowo wynika to z dostępu do Internetu, który sprawia, że ​​jest on (satanizm) szeroko dostępny. Ważnym czynnikiem są również filmy i programy telewizyjne. Fascynacja” – stwierdził.

W ciągu sześciu dni delegaci zgłębiają tematy związane z egzorcyzmem i modlitwą o wyzwolenie . Kurs będzie dotyczył także magii, kultów i kultu satanistycznego oraz tego, jak odróżnić opętanie od choroby psychicznej.

Przedstawiając poniedziałkowe seminarium otwierające, ks. José Enrique Oyarzún powiedział, że opętanie demonów jest „zawsze aktualną rzeczywistością”.

Następnie opowiedział o tradycji, przypominając, że papieże Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek w swoich naukach przekazali, że „nie ma miejsca na wątpliwości” w kontekście istnienia diabła.

Delegaci usłyszeli od albańskiego kardynała Simoniego (89 l.), który spędził 28 lat w obozach pracy przymusowej w reżimie komunistycznym za odmowę wyrzeczenia się swojej wiary. Został zwolniony z więzienia w 1981 roku i od tamtej pory przeprowadzał egzorcyzmy na wielu ludziach, w tym albańskich muzułmanach, którzy, jak powiedział, przybyli do niego prosząc o pomoc.

Jeden z głównych organizatorów, ks. Francois-Marie Dermine OP, powiedział, że ludzie zaangażowani w okultyzm, w tarota i czary „robią to poprzez interwencję demonów”. „To diabeł” – powiedział, ostrzegając, że ci, którzy korzystają z mediów, często próbują rozwiązać jeden problem, ale w ten sposób „prowokują wiele więcej problemów (w swoim życiu)”.

Zapytany o to, czy Kościół traktuje diabła poważnie, ks. Dermine powiedział, że uważa, iż orientacja Kościoła była „zbyt intelektualna” i że duchowni nie głosili wystarczająco dużo o „osobistym działaniu diabła”.

„Nie walczymy tylko z naszymi złymi tendencjami, walczymy z kimś, kto nienawidzi ludzkości, nienawidzi Boga” – stwierdził.

Dermine przypominał, że to już 13. edycja kursu dla egzorcystów, ale w tym roku była ona szczególnie popularna. Z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na pracę egzorcystów. Według ostatnich doniesień Włochy doświadczają dramatycznego wzrostu demonicznego opętania. Szacuje się, że każdego roku ma miejsce 500 tys. próśb o przeprowadzenie egzorcyzmu.

Źródło: thetablet.co.uk