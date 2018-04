Środowiska LGBT bronią Rafalali: „Homofobiczna Polska”. Bo zatrzymali łobuza

„Homofobiczna Polska”, „Homofobiczny rząd PiS”, „Rynsztok” – to tylko niektóre określenia, jakie pojawiły się na portalach związanych z ruchami LGBT. Zatrzymanie Rafała B. znanego szerzej jako Rafalala wzbudziło ogromne oburzenie i falę hejtu skierowaną nie tylko we władze, ale również resztę społeczeństwa. Dla wielu lewackich komentatorów to co spotkało transwestytę to przykład na opresyjność i brak tolerancji ze strony państwa.

Mnie jej filmik ani nie przeraża, ani nie bawi. Ja ujrzałem na tym filmiku osobę, która potrzebuje pomocy. Czy stanowi zagrożenie dla społeczeństwa? Wydaje mi się, że nie, ale mamy w Polsce odpowiednie służby, które mogą to rozstrzygnąć – napisał Radek Oliwa z portalu queer.pl, który promuje środowiska LGBT w naszym kraju.

Zatrzymanie agresywnego Rafała B. i pojawiające się w mediach informacje zszokowały również działaczy z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Na Facebooku opublikowano zapowiedź, że ośrodek skieruje do KRRiT skargę na TVP za materiał dotyczący całego zajścia.

Poinformowano: Będziemy także pozywać wszystkich innych prymitywów, którzy starają się atakować osoby LGBTQ. Jednym z głównych zarzutów, oprócz szerzenia nienawiści jest fakt, że Rafalala był określany jako mężczyzna. Po pierwsze określanie transpłciowej kobiety „przebranym mężczyzną”. Po to, by powielać prymitywne stereotypy – można przeczytać na Facebooku OMZRiK.

No cóż, polskie prawo jak dotąd nie wsłuchało się w rozpaczliwe głosy społeczności LGBT i wciąż rozróżnia tylko dwie płcie: mężczyzna oraz kobieta.

W oskarżeniach ciężko dostrzec troskę o dziecko, które zostało napadnięte przez Rafała B. Wręcz przeciwnie. Pojawiają się tłumaczenia, jakoby atak Rafalali był spowodowany tragiczną sytuacja osób transpłciowych w Polsce, do czego: przyłożył się także PiS oraz prezydent Duda, którzy lekką ręką zablokowali wejście w życie ustawy o ustaleniu płci, tak mozolnie wypracowanej przez zespół zgromadzony wokół Anny Grodzkiej i uchwalonej przez rząd PO.

