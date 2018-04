Kurski kontra Jachira. Takiej odpowiedzi prezesa TVP nikt się nie spodziewał [VIDEO]

Co teraz zrobi Prawo i Sprawiedliwość, dla którego istotą funkcjonowania było dostarczanie młodych mężczyzn Jarosławowi Kaczyńskiemu? – pyta Klaudia Jachira w jednym z prześmiewczych materiałów udających wiadomości TVP. Seria, w której wykorzystano logo publicznej telewizji, nie spodobała się Jackowi Kurskiemu. Prezes telewizji postanowił złożyć zawiadomienie do prokuratury, choć jego tłumaczenie jest równie kuriozalne, co filmiki Jachiry.

Prezesowi Kurskiemu nie przypadła do gustu prześmiewcza seria znanej z wyjątkowo dennych akcji Klaudii Jachiry, której życiową misją stało się szkalowanie rządzącej partii. Szef TVP uznał, że doszło do bezprawnego wykorzystania loga telewizji.

Jachira miała dopuścić się naruszenia prawa autorskiego. Kurski powołał się na art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi; „kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

W obronie kobiety stanął zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił uwagę, że prawo pozwala na korzystanie z loga na potrzeby: parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości.

Odpowiedź prezesa może dziwić. Kurski stwierdził, że działalność Jachiry nie jest żadną parodią, a wykorzystanie logo TVP mogło wywołać mylne wrażenie, iż komediantka tworzy dla publicznej telewizji.

W ten sposób Kurski zrównał poziom programów emitowanych w TVP z często głupimi filmikami tworzonymi przez Jachirę. Pytaniem pozostaje, czy prezes publicznej telewizji zrobił to świadomie, na potrzeby złożonego zawiadomienia, czy też ma świadomość, że wiele reportaży publicznej telewizji osiągnęło poziom ulicznego bruku?

Poniżej jeden z materiałów Jachiry.

