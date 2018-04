Masakra w szkole. Zaatakował nożem i podpalił nauczycielkę. „Przepełniała go nienawiść”

Artem Tagirov 17-letni uczeń z Sterlitamak zaatakował swoją nauczycielkę informatyki. Kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem i podpalona. W szkole wybuchła panika. Napastnik próbował popełnić samobójstwo. Fascynował się szkolnymi morderstwami w USA, a zbrodnie planował od dawna.

Ekaterina Pershina, nauczycielka informatyki Artema trafiła w ciężkim stanie do szpitala. W czasie ucieczki przed napastnikiem rany odniosły również dwie uczennice szkoły.

17-latek próbował po ataku popełnić samobójstwo. Próba okazał się nieudana i chłopak został schwytany. Nie ma jasności co do motywów, które nim kierowały. Wiadomo, że fascynowały go masakry, do jakich dochodzi w amerykańskich szkołach.

Tuż przed atakiem na profilu chłopaka w jednym z serwisów społecznościowych pojawił się post dotyczący masakry w Columbine High School, do której doszło w 1999 roku. Zginęło wtedy 15 osób, a 24 zostały ranne.

Chłopak miał najwyraźniej poważne problemy psychiczne, w innych postach na jego kontach społecznościowych odnaleziono wyznania o tym, że cierpi i przepełnia go nienawiści. Na jednym ze zdjęć pozuje w opasce ze swastyką.

Kolega Artema przyznał, że ten mówił mu o potrzebie zabijania. Pytany, kiedy chce przystąpić do realizacji swojego planu, napastnik miał stwierdzić, że wiosną.

