Problemy postępowego świata. W Berlinie muzułmanin pobił Żyda. „Największa fala ataków antysemickich od II Wojny Światowej” [VIDEO]

Niemieckie media donoszą o antysemickim incydencie, do którego doszło w Berlinie. Pobity Żyd twierdzi, że padł ofiarą antysemickiego ataku.

We wtorek muzułmański imigrant zaatakował w parku miejskim w stolicy Niemiec Żyda. Najpierw zaczął krzyczeć do niego antysemickie hasła, a następnie zaczął bić go klamrą.

Pobity mężczyzna zajście nagrał na telefonie komórkowym, natomiast napastnika odciągnął inny z przechodniów. Ofiara zajścia ostatecznie wylądowała w szpitalu.

Czytaj także: To nie fotomontaż! To typowy park w niemieckim mieście. A gdzie Niemcy? W pracy [VIDEO]

Jak twierdzi Levi Salomon, rzecznik prasowy Żydowskiego Forum na Rzecz Demokracji i Przeciwdziałania Antysemityzmowi, Żydzi w Niemczech nie mogą się czuć bezpiecznie.

Ich zdaniem mamy do czynienia w Europie z największą falą ataków antysemickich od czasów Drugiej Wojny Światowej. W ostatnich latach doszło m.in. do najsilniejszej emigracji Żydów z Francji od lat 40.

Warto przeczytać: [TYLKO U NAS] W Muzeum Żydów teksty z Najwyższego Czasu i Ziemkiewicza rzekomym przykładem antysemityzmu na miarę Marca ’68 [VIDEO]