Socjaliści z Wenezueli pobili nowy rekord. Nigdy nie było aż tak źle

W rządzonym przez socjalistów kraju padł kolejny niechlubny rekord. Hiperinflacja osiągnęła poziom niemal 17 tys. procent. Tak źle jeszcze nie było. Wenezuela pogrąża się w gospodarczej zapaści. Z kraju emigrują dziesiątki tysięcy obywateli, którzy w swojej ojczyźnie nie mają z czego żyć.

Amerykański ekonomista Steve H. Hanke wyliczył, że aktualnie poziom inflacji w Wenezueli znajduje się na poziomie 16942 proc. Oznacza to, że pieniądz jest zupełnie bezwartościowy. Władzom kraju, mimo hucznych zapowiedzi, nie udało się zatrzymać spadku.

W kraju brakuje właściwie wszystkiego, jedzenia, leków i podstawowych produktów. Panują również niedobory benzyny, a warto pamiętać, że Wenezuela posiada największe złoża ropy naftowej na świecie.

Dramat ponad 30 milionów mieszkańców kraju trwa. Wiele osób decyduje się na przymuszoną emigrację do sąsiednich państw, gdzie łatwiej o prace i jedzenie. Szacuje się, że każdego dnia Wenezuelę opuszcza od kilku do nawet nawet kilkunastu tysięcy ludzi. Do końca roku populacja zmniejszy się o 5 proc.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mówią już o kryzysie humanitarnym. Ościenne państwa nie radzą sobie z napływem imigrantów. Do akcji często oprócz policji wkracza również wojsko, które wyłapuje i odstawia na granice szukających schronienia Wenezuelczyków.

Na nic zdają się rozpaczliwe próby przywrócenia w kraju porządku i ustabilizowania gospodarki. Wprowadzona przez Maduro kryptowaluta oparta na cenie ropy nie jest uznawana przez społeczność międzynarodową. Wciąż dochodzi do zamieszek i protestów, w których od rządowych kul padają trupy.

Źródło: washingtonpost.com/nczas.com/businessinsider.com.pl