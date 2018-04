Uganda chce zakazać seksu oralnego. „Usta służą do jedzenia” [VIDEO]

Usta służą do jedzenia, nie do seksu – stwierdził prezydent Ugandy Yoweri Museveni. Polityk chce zakazać uprawiania miłości oralanej, która, jak twierdzi, została przyniesiona przez obcych i może spowodować pojawienie się robaków w brzuchu.

Pozwólcie mi, że skorzystam z okazji by publicznie ostrzec naszych ludzi przed złymi praktykami, którym oddają się i promują niektórzy z przybyszów – powiedział prezydent w czasie przemówienia do narodu. Jedną z nich jest to, co oni nazywają seksem oralnym – kontynuował.

Pojawiły się doniesienia, że znany z konserwatywnych poglądów prezydent będzie chciał zakazać seksu oralnego prawem. Dziennikarze Dailymail przypomnieli, że 2014 r. Museveni stwierdził, iż taki rodzaj miłości może doprowadzić do zalęgnięcia się robaków w żołądku.

Warto wspomnieć, że zgodnie z wprowadzonym przez prezydenta prawem w Ugandzie zakazany jest homoseksualizm. Co więcej, każdy kto wie o homoseksualizmie innej osoby i nie zgłosi tego faktu władzom, może mieć postawione zarzuty.

Yoweri Museveni jest uważany za sprawnego prezydenta z dużymi sukcesami w polityce wewnętrznej m.in. skutecznej walce z plagą wirusa HIV. Często był stawiany jako wzór nowoczesnego afrykańskiego polityka, choć nie są mu obce praktyki mieszania się w lokalne wojny i okrutna walka z partyzantami w samej Ugandzie.

Poniżej materiał video i reakcje internautów.

Meanwhile in Uganda, citizens are reminded that „The mouth is for eating” -President Museveni. pic.twitter.com/no3ajK6qZN — thetouchguy (@anetouch) 18 kwietnia 2018

Yes… Oral sex… Uganda’s biggest problem 🙃🙃 https://t.co/a4QBbgyIb1 — umayma (@coloured_braids) 16 kwietnia 2018

Hey @jude__93 I’ve just heard that your President wants to ban oral sex in Uganda because the mouth is for eating 😂😂😂… Leadership ✊🏿✊🏿✊🏿 — King Bambatha ✊🏿 (@AubreyEsco) 18 kwietnia 2018

I’m so done 😂😂😂😂 the way he said ‘OrAl SeX’ oh Uganda 🤐 https://t.co/9SUmSVCXYP — B O R N👑 (@BornitaSheena) 18 kwietnia 2018

Źródło: okayafrica.com/Twitter