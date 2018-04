Nadchodzi iście letni weekend! Takiej pogody jeszcze w tym roku nie było [PROGNOZA POGODY]

W weekend nad Polską ma pojawić się wyż, który sprawi, że niebo będzie bezchmurne i dotrą do nas ciepłe masy powietrza. Wiele wskazuje na to, że końcówce kwietnia będzie towarzyszyć letnia aura.

W piątek temperatury będą wahać się od 19 stopni Celsjusza w okolicach Suwałk do 27 stopni na zachodzie, a w centrum kraju od 20 do 23 st. C. Lekko zachmurzy się na północy.

W sobotę najcieplej na południu Polski, w okolicach Krakowa będzie nawet 26 st. C. Najzimniej na północnym-wschodzie 18 st. Na wschodzie może silniej zawiać, do 60 km/h. Na wybrzeżu wschodnim może wystąpić silne zamglenie.

W niedzielę cały czas będzie pogodnie, ale temperatura nieco spadnie. W tym razem termometry najwyższą wartość wskażą w północno-zachodniej części kraju, tam możemy spodziewać się maksymalnie 22 st. C. Ogólnie będzie słonecznie.

Lekkie zachmurzenie może wystąpić na zachodnim wybrzeżu i w okolicach Suwałk. Pojawić się też mogą pierwsze burze, które w poniedziałek już konkretnie dadzą o sobie znać.

Źródło: gazeta.pl