Oto prawdziwe zadłużenie polskiego państwa! Ukrywali gigantyczny problem

Trzy lata – tyle cała Polska musiałby odkładać, by uzyskać pieniądze na wypłaty dla wszystkich, którym należą się emerytury. Złodziejski system doprowadził do tego, że państwo, co skrzętnie ukrywano, jest zadłużone na ponad 5 bilionów złotych. Do tej pory podawano, że dług wynosi „zaledwie” 962 mld zł.

Do niedawna państwo nie wliczało do długu publicznego zobowiązań wobec osób, które płacąc składki, wchodziły do systemu emerytalnego. Tymczasem, pieniądze te nie były i nie są nigdzie odkładane, a służą finansowaniu aktualnej działalności państwa.

Kolejne rozdawnicze programy PiS muszą być z czegoś finansowane. Poprzednie rządy również nie mają czystych rąk. Środki wpłacane na emerytury nigdy nie czekały na obywateli.

Tymczasem Unia Europejska poprosiła polskie władze o dokładne dane dotyczące zadłużenia. Chcąc nie chcąc GUS musiał wyliczyć całą sumę, włączając do niej całość zobowiązań.

Nagle okazało się, że dług państwa nie wynosi wcale 962 mld zł. Należy bowiem doliczyć 4,96 bln zł. należnych osobom, które otrzymują i będą otrzymywać emeryturę.

Cała sprawa dowodzi, jak bardzo złodziejski system panuje w Polsce. Udając troskę o nasze przyszłe dobro państwo zwyczajnie „zagospodarowuje” składki na poczet aktualnych wydatków nie pozostawiając żadnej gwarancji, że otrzymamy emeryturę w odpowiedniej wysokości.

Warto również przypomnieć, że emerytury wypłacane w naszym kraju należą do najniższych w Europie, a Polacy, po zakończeniu aktywność zawodowej, nie mogą sobie pozwolić na żadne przyjemności.

