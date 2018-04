Ponad 10000 żydów dostało Polskie paszporty! Wszytko to za rządów PIS-u. Za te informacje podziękujmy Markowi Jakubiakowi, który zamieścił ciekawe zdjęcie na Twitterze

Marek Jakubiak na swoim koncie na Twitterze pokazał bardzo interesujący skan odpowiedzi na jego interpelacje na temat wydawania polskich paszportów w Izraelu. Otóż okazuję się, że w Izraelu wydaje się tysiące polskich paszportów!

Marek Jakubiak, poseł ruchu Kukiz’15 zamieścił bardzo interesujący wpis na Twitterze. Otóż okazuje się, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości w Izraelu, który ostatnio tak mocno i bezlitośnie jako naród atakuje nasz kraj tysiące ludzi chce być Polakami!

Poseł Jakubiak tak pisze:

-” Jeżeli założyć, że w Polsce jest straszny antysemityzm to jak wytłumaczyć ta lawinę Polskości w Izraelu. Przedstawiam odpowiedź na zapytanie odnośnie paszportów wydanych w Izraelu”

Jeżeli założyć, że w Polsce jest straszny antysemityzm to jak wytłumaczyć ta lawinę Polskosci w Izraelu. Przedstawiam odpowiedź na zapytanie odnośnie paszportów wydanych w Izraelu pic.twitter.com/vK19ZytqxG

Jak widzimy na zdjęciu w roku 2015 w Izraelu wydano 3728 polskich paszportów, w 2016 -3562 a w 2017 – 3530. Co daje nam łącznie w ciągu trzech lat w Tek Awiwie wydano 10820 polskich paszportów.

Tak całą sprawę komentują internauci.

Panie Marku czy to nie jest sprawa dla ABW ??? Wydawanie polskich paszportów ludziom którzy nie mieszkają w Polsce i nie mówią po polsku jest przestępstwem.

To jest prawdopodobnie krok w kierunku ustawy reprywatyzacyjnej. W założeniach miało być (już nieaktualne…) że uprawnieni mogli być wyłącznie obywatele polscy – to zrobiono furtkę. Drugi powód to chęć studiowania w Europie. Dlaczego na naszych paszportach ? Skoro jesteśmy … ?

