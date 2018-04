Sommer: Grażyna i Janusz nie muszą już pracować. Bo mają socjal z PiS. Czy ktoś jeszcze myśli jakim kosztem?

Rozgrywający się na naszych oczach wyścig licytacyjny w socjalu to istne szaleństwo. Wbrew pozorom nie pomaga on ludziom. Tylko wpędza w roszczeniowość, bezradność a w efekcie jeszcze większą biedę.

Co jest największym pięknem wolności gospodarczej? Otóż to, że jeśli ktoś ma dobry pomysł i włoży w niego odpowiednią ilość pracy to niemal na przysłowiowy bank odniesie sukces materialny. W świecie socjalistycznym jest odwrotnie. W nim teoretycznie ci się wszystko należy, ale kosztem tego „należy się” jest to, że szansa na prosperity w zasadzie nie istnieje, bo państwo co chwila pod jakimś, głupszym bądź mądrzejszym pretekstem, chce ci coś zabrać na jakiś szczytny cel. Swoistym rekordem w transparentności takiego działania jest dzisiejszy wyczyn premiera Morawieckiego, który widząc demonstrację rodzin niepełnosprawnych postanowił obłożyć kolejnym podatkiem „zamożnych”.

A przecież lista szczytnych celów jest nieskończona. W efekcie trzeba płacić w nieskończoność. I nigdy metodą ziarnko do ziarnka nie zbierze się miarka, bo ziarnka co chwilę ktoś podkrada. I w desperacji można byłoby wpaść na pomysł, że w tej sytuacji najlepsza jest taktyka na Grażynę i Janusza. Tyle, że ta metoda po pierwsze prowadzi do katastrofy w stylu Wenezueli a oprócz tego uwłacza elementarnej ludzkiej godności. Tak, to jest najgorsze. Socjal a la PiS robi z ludzi lumpenproletariat. Wolność to wolność także od socjalu!

