Uwaga! Podatek na inwalidów? Kolejna próba wdarcia się do kieszeni podatników przez premiera Morawieckiego

– Ludzie maja równe szanse, możliwości. Te obietnice, które realizujemy od 2 lat, chcemy kontynuować i dzisiaj poczynimy następny krok. Dzisiaj chcemy zaproponować, żeby ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci. Solidarne i sprawiedliwe państwo, takie, które jest wspólnotą, musi też polegać na tym, że ci najsilniejsi wspierają tych najbardziej potrzebujących, najsłabszych – powiedział dziś w sejmie premier Mateusz Morawiecki.

– Właśnie ci niepełnosprawni, osoby niepełnosprawne są rzeczywiście przez los dotknięte, takimi osobami, które najmocniej potrzebują naszego wsparcia, naszej troski. Dlatego zaproponujemy w najbliższym czasie specjalną daninę solidarnościową. Taką, żeby najbardziej zamożni ludzi, najlepiej zarabiający mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących. W ten sposób utworzymy też specjalny fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Chcemy zaproponować bardzo konkretną mapę drogową do połowy maja. Chcemy również, żeby młodzi ludzie, na dorobku nie odczulili tych zmian. Nasze założenie jest takie, żeby dotyczyło to jak najszerszych grup osób niepełnosprawnych. Są różne osoby z różnymi niepełnosprawnościami, na pewno bardzo dokładnie przyjrzymy się tej sytuacji. Już dzisiaj tworzymy odpowiednie rozwiązania regulacyjne, ale nie można takich zmian tworzyć na kolanie. Dlatego te zmiany zaproponujemy do połowy maja – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na briefingu w Sejmie.

Co oznaczają te słowa? Czy chodzi o to, że ma być wprowadzony podatek na niepełnosprawnych? Czy młodzi ludzie mają być z niego zwolnieni? Wszystko na to wskazuje, ale szczegółów dowiemy się wkrótce.

Źródło: 300polityka.pl

