„Ludzkość wyginie jak dinozaury”. Naukowcy przestrzegają przed superwulkanem

Gigantyczne trzęsienia ziemi, fale Tsunami i popiół, który na wiele lat odetnie Ziemię od Słońca – to scenariusz przedstawiony przez naukowców z Utah, którzy badają dno Oceanu Spokojnego. Uważają, że trafili na miejsce, gdzie powstaje superwulkan. Jeśli dojdzie do erupcji, ludzkość może czekać los podobny do tego, jaki spotkał dinozaury.

Podczas badań dna oceanu natrafiono na niepokojącą formację skalną. Okazało się, że jest to miejsce, gdzie dochodzi do kolizji wielkich skał, które na dodatek są nieustannie podgrzewane przez ziemskie jądro.

Zdaniem Amerykanów w odkrytym miejscu tworzy się superwulkan. Stożek zlokalizowano pod wyspą Samoa. Jego rozmiary wdają się wręcz nieprawdopodobne.

Ściany wulkanu rozciągają się od Australii i Indonezji na zachodzie po wybrzeża Ameryki Południowej na wschodzie. Erupcja tego monstrum mogłaby doprowadzić do wymarcia życia na naszej planecie.

Podwodne wulkany są niebezpieczne z tego powodu, iż ich wybuch często powoduje powstanie fal Tsunami, które są w stanie zniszczyć położone na wybrzeżach ośrodki miejskie.

Przykładem niszczycielskiej mocy fali jest to, co spotkało elektrownię jądrową w japońskiej Fukushimie. Nie to jest jednak najgorsze. Erupcja superwulkanu powoduje uwolnienie do atmosfery gigantycznych ilości pyłów i gazów, które blokują dostęp promieni słonecznych.

Pozbawiona światła Ziemia szybko zamieniłaby się w wymarłą i jałową pustynię, gdzie znalezienie czegokolwiek do jedzenia graniczyłoby z cudem.

Szczęściem w nieszczęściu jest jednak fakt, że zdaniem naukowców z Uniwersytetu w Utah do wybuchu oceanicznego superwulkanu może dojść najwcześniej za 100 mln lat.

Warto jednak wspomnieć, że Ziemi zagraża inny superwulkan znajdujący się pod parkiem Yellowstone w USA.

Źródło: se.pl/nczas.com