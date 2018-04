Solidna dawka śmiechu! Schetyna ogłosił, że nareperuje Polskę [VIDEO]

Rząd właśnie serwuje nam mocną dawkę scentralizowanego socjalizmu. Czy może być gorzej? Oczywiście. Grzegorz Schetyna właśnie przedstawił program odnowy Rzeczpospolitej. W skrócie sprowadza się on do pomysłu, że kiedy PO wróci do władzy, wywali wszystkich, których na urzędowych stolcach posadził Kaczyński. Twarzą programu jest najnowszy nabytek PO, były członek PiS Kazimierz Ujazdowski.

Temu poświecimy specjalny gabinet cieni, który zorganizujemy we Wrocławiu 13 czerwca. Na nim przedstawimy zarys i koncepcje zmian, które będziemy podejmować już po wyborach. Zaprosimy też ekspertów, profesorów prawa, którzy będą chcieli i mogli nam pomóc w budowaniu nowej Rzeczypospolitej – zapowiedział lider PO.

Program, którego głównym autorem ma być kandydat PO na prezydenta Wrocławia, Kazimierz Ujazdowski, opiera się na siedmiu głównych punktach.

Akt Odnowy Rzeczpospolitej to 7 punktów: 1.Niezależny TK. 2.Prawa samorządu, brak centralizmu 3.Pakiet demokrat. i odbudowa parlamentaryzmu. 4.Niezależność sadownictwa. 5.Niezależność urzędników-służby cywilnej 6.Pluralistyczne media publicznie 7.Koniec kolesiostwa w spółkach — Kazimierz Ujazdowski (@kmujazdowski) 21 kwietnia 2018

O co chodzi Platformie, która wciąż znajduje się daleko w tyle za rządzącą koalicją? Oczyszczenie Trybunału Konstytucyjnego i KRS z ludzi, których wybrał PiS. W końcu wolne i niezawisłe sądy to te, które popierają PO.

Pluralizm w mediach? Sprawa wydaje się równie banalna. Różnorodność prywatnej telewizji sprowadzi się do sytuacji, w której jeden kanał będzie chwalił osiągnięcia rządu, a drugi krytykował opozycję.

Zapowiedziano również wprowadzenie pakietu demokratycznego. Co dokładnie kryje się pod tą obietnicą, pozostaje zagadką. Podobnie zresztą jak to, że partia, która zasłynęła setkami afer i przekrętów zapowiada jawne obsadzanie stanowisk w spółkach skarbu państwa.

Schetyna chce także, by urzędnicy państwowi byli niezależni i wolni od wpływów politycznych. Trzeba się zgodzić, że ten szczytny postulat jest do zrealizowania. Wszak nie trzeba będzie wymuszać niczego od ludzi, którzy z namaszczenia PO zajmą kluczowe posady w ministerstwach i administracji.

Patrząc na wyniki kolejnych sondaży trudno jednak wierzyć, że Platforma jest w stanie coś zmienić, bo zaproponować program inny niż ten polegający na wymianie ludzi na swoich wszyscy już znają, niezależnie od tego, jak się go nazywa.

Pozostaje tylko nadzieja, że środowiska wolnościowe w końcu połączą siły i skończą z karuzelą głupoty oraz socjalizmu, jaki na zmianę serwują nam PO i PiS.

Warto spojrzeć, jak lider PO podsumowuje osiem wspaniałych lat rządów swojej partii.

