Szykuje się zmiana na miarę XXI wieku! Google zamierza zrewolucjonizować SMS-y

Google rozpoczął prace nad nową aplikacją do obsługi wiadomości SMS. Ma stanowić alternatywę dla Android Messages oraz wspierać standard RCS.

Nie ma wątpliwości, że dotychczasowy program obsługujący wiadomości SMS na Androidzie wymaga gruntownej przebudowy. Użytkownicy często sięgają w zamian po aplikacje z Google Play, co jest jasnym sygnałem dla producenta do przeprowadzenia zmian.

Producent Androida z pewnością zdaje sobie z tego sprawę. Według donieiseń serwisu The Verge, Google planuje zastąpić domyślną aplikację do obsługi wiadomości SMS, nowym programem, który nosi nazwę ‚Chat’.

Chat będzie bardziej zaawansowaną aplikacją, pozwalającą na więcej niż samo odbieranie i wysyłanie SMS-ów. Poza przekazywaniem wiadomości ma ona również pozwolić na wysyłanie większych plików multimedialnych czy „naklejek”. Co więcej czatować będzie można w większej grupie, co bez zewnętrznej aplikacji jest dziś niemożliwe. Google chce zatrzymać użytkowników w systemowym komunikatorze i sprawić, że przeniosą się tu także użytkownicy Messengera.

Największą zmianą w Chat ma być obsługa standardu RCS (Rich Communication Suite). Oznacza to, że choć do wysłania wiadomości wymagany będzie numer telefonu, to komunikacja będzie odbywała się po sieci. Wystarczy, że obie osoby będą miały dostęp do internetu.

To może wyeliminować koszty wysyłania SMS-ów np. zza granicy. Ciężar przesłania danych od operatorów w takim przypadku przejmie Google. Gdy jednak jedna z osób nie będzie połączona do globalnej sieci lub korzysta z iPhone’a, wiadomość zostanie dostarczona tradycyjnym SMS-em.

Można zatem stwierdzić, że Google tworzy nowy komunikator na wzór Google Allo z obsługą tradycyjnych wiadomości SMS.

Gigant zaprezentował już nową aplikację producentom telefonów i operatorom. Pomysł przypadł do gustu już 11 firmom produkującym smartfony. Wśród nich znalazły się m.in. Samsung, Huawei, Alcatel, Asus, Lenovo, HTC czy LG.

Współpracować z Google ma też 55 operatorów komórkowych takich jak m.in. T-Mobile i Orange. Co więcej, chętny jest też producent Windowsa – Microsoft. Istnieje zatem mozliwość, iż aplikacja Chat pojawi się również na komputerach.

Na chwilę obecną nie jest wiadome kiedy Chat pojawi się w naszych smartfonach. Google niejednokrotnie dążyło do tworzenia komunikatorów na smartfony z Androidem. Efekty jednak nigdy nie były satysfakjonujące.

