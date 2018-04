[TYLKO U NAS] Jakubiak: „Jestem zdania, że idziemy w kierunku Gierka i epoki dawno minionej” [VIDEO]

Jeżeli państwo przeżera wszystko, co zarabia, to to jest do kitu państwo – mówił poseł stowarzyszenia Kukiz’15, który w zastępstwie za Pawła Kukiza wziął udział w IV Wiosennej Konferencji Prawicy Wolnościowej. Polityk i przedsiębiorca nie szczędził gorzkich słów pod adresem rządu Morawieckiego, który w bezczelny sposób wyciąga łapy po pieniądze obywateli.

Jesteśmy absolutnie za tym, aby w Konstytucji zapisać zasadę zrównoważonego budżetu, a więc zakazu zadłużania państwa polskiego. Nie wiem, co taką frajdę sprawia rządzącym, że wydają na lewo i prawo pieniądze z wielką rozrzutnością, co tu dużo mówić – stwierdził Jakubiak.

Jego zdaniem państwo dusi polskich przedsiębiorców setkami przepisów i biurokracją, która nie pozwala na normalne funkcjonowanie. Przedsiębiorca zauważył, jak wielkim postępem byłoby wprowadzenie 1 proc. podatku CIT, który wykluczyłby bardzo problematyczne interpretacje, na których korzystają najczęściej nieuczciwi przedsiębiorcy.

Oceniamy, że około 6 bilionów to są te obroty, które mogłyby być objęte jedno procentowym podatkiem przychodowym zamiast CIT-u, co oznacza wprost, że wpłynie 60 mld, a nie 28 – powiedział. Dodał również, że działające w sposób pragmatyczny firmy zachodnie omijają płacenie podatku w Polsce.

Tak więc patriotyzmem jest to, że my pracujemy w Polsce na tych warunkach uznaniowości urzędniczej, jakie dzisiaj posiadamy i to ja nazywam heroizmem – podsumowywał Jakubiak w kwestii działania Polskiej gospodarki.

Jeden z niewielu posłów-przedsiębiorców odpowiadając na pytanie dotyczące składek, powiedział, że jedynym skutecznym sposobem na uświadomienie ludziom wielkości danin ponoszonych na rzecz państwa jest wypłacanie pensji brutto.

Ludzie szybko zrozumieliby, jak wielkie pieniądze ile ich zarobionych pieniędzy wędruje do państwa.

Na koniec swojego wystąpienia Jakubiak oświadczył: Będę zawsze mówił, co myślę. Będę zawsze szedł prostą drogą do celu i nie będę nigdy kluczył. Jak Pawłowi Kukizowi powiedział, że idziemy razem do parlamentu, to ja jestem przy nim i do końca przy nim będę.

