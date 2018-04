Co kryje głowa figury Jezusa ze Świebodzina?! „Fakt”: Probostwo robi biznes

„Olbrzymia figura Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie wciąż intryguje. Kryje niejedną tajemnicę. Nam udało się właśnie odkryć kolejną, która z pewnością zainteresuje opinię publiczną. Chodzi o to, co świebodziński Jezus ma w głowie. Okazuje się bowiem, że ma on tam aparaturę do komercyjnego nadawania sygnału internetowego” – podaje „Fakt”.

Probostwo, które zostało poproszone o podanie szczegółów oferty zachowuje się niejednoznacznie. Raz zaprzecza, że w ogóle taka instalacja została zamontowana, a raz odmawia sprzedaży. To nie pierwsze kontrowersje związane z pomnikiem Jezusa. Kilka lat temu prokuratura prowadziła postępowanie, w celu wyjaśnienia czy przed figurą nie doszło do bezczeszczenia zwłok.

„Chodziło o pochówek serca księdza Sylwestra Zawadzkiego pod ponad 52-metrowym pomnikiem. Prałat kochał pomnik, bo monument był jego „dzieckiem”. Po śmierci duchownego pogrzebano jego serce w sposób, który budził wątpliwości” – przypomina tabloid.

Zdaje się, że probostwo nie ma najlepszych pomysłów na promocję i tak budzącego skrajne emocje przepastnego pomnika. Okazuje się, że przedsiębiorczy zarządy budowli postanowili zainstalować na głowie Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata anteny.

To anteny do przesyły sygnału internetowego. Samo miejsce jest w tej okolicy najlepszym punktem ze względu na wysokość co daje ogromny zasięg – wyjaśnił w rozmowie z „Faktem” specjalista.

Okazuje się, że proboszcz chciał mieć internet do zabezpieczenia monitoringu w parafii. Wiadomo, że firma do której należą anteny, przesyła z nich też sygnał do innych klientów. Nie są jednak znane szczegóły rozliczeń.

