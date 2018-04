Makabryczna zbrodnia w USA! Nastoletnia gwiazda sportu zamordowana przez przyjaciela

16-latek, który uczestniczył w poszukiwaniach zaginionej gwiazdy sportu miejscowego liceum, doprowadził grupę poszukiwawczą do zwłok chłopca. Biegli podejrzewają, iż to właśnie on był osobą, która zadała śmiertelnie ciosy swojemu przyjacielowi porzucając ciało.

17-letni Jeremy Sanchez został znaleziony martwy w korycie rzeki w South El Monte, około 13 mil od centrum Los Angeles.

Gdy chłopiec nie pojawił się w szkole, ojciec nastolatka zebrał grupę jego bliskich przyjaciół aby go odszukać. Podejrzany wraz z innymi znaleźli ciało Sancheza w środę po południu.

Biegli są zdania, że podejrzany nastolatek, którego nazwisko nie zostało upublicznione ze względu na wiek, wielokrotnie zadał Sanchezowi ciosy nożem i zostawił jego ciało w zalesionej okolicy.

Jak donosi CBS Los Angeles podejrzany był w związku z ofiarą. Sanchez miał z nim zerwać i wrazić chęć umawiania się z pewną dziewczyną. Śledczy ujawnili, że podejrzany dzwonił do Sancheza tuż przed północą we wtorek, mówiąc, że chce się spotkać w miejscu,w którym znaleziono jego zwłoki.

Edward Zuniga, kurator okręgu szkolnego El Monte Union, powiedział, że Sanchez był sportowcem cieszącym się sporą populanością w szkole i że urzędnicy placówki wciąż są w szoku po jego śmierci. Okręg szkolny oferuje poradnictwo żałobne innym uczniom.

Jeremy był bardzo szanowanym dzieckiem, bardzo towarzyskim i zawsze miał uśmiech na twarzy. Jestem zdruzgotany, nie powinno tak być – powiedział jego trener zapaśniczy Ray Castellanos po wizycie na prowizorycznym pomniku ustawionym przy korycie rzeki, gdzie nastolatek został zabity.

Podejrzany został aresztowany w czwartek rano, kiedy detektywi zaczęli mieć wątpliwości co do jego zeznań. Wiele rzeczy się ze sobą nie pokrywało.

Detektywi uzyskali nakaz rewizji. W domu nastolatka znaleźli dowody, które okazały się być nie tylko pomocne w dochodzeniu, ale także wystarczające, by postawić mu zarzut morderstwa.

