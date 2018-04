Oto jak „Mazurka Dąbrowskiego” zaśpiewał japoński chór! Edyto Górniak, ucz się… [VIDEO]

W niedzielę Wielkanocną w japońskiej telewizji wyemitowany został specjalny program poświęcony Fryderykowi Chopinowi. Kompozytor był wielkim miłośnikiem „Mazurka Dąbrowskiego”, dlatego też jeden z tamtejszych chórów postanowił zaśpiewać hymn Polski. Japończycy poradzili sobie nienagannie.

„Japoński chór podjął się nie lada wyzwania. W trakcie koncertu poświęconego twórczości Fryderyka Chopina grupa śpiewaków wykonała na żywo hymn Polski, czyli „Mazurek Dąbrowskiego”. Najsłynniejszy polski kompozytor słynął z zamiłowania do tej pieśni patriotycznej” – podaje radiozet.pl.

Podobno język polski jest jednym z najtrudniejszych na świecie, szczególnie dla Azjatów. Mimo to Japończycy zachwycili swoim wykonaniem polskich internautów. Przykład z nich powinna wziąć Edyta Górniak, która na mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku odśpiewała nasz hymn fatalnie. Brzmiało to jakby sama była Azjatką… Zdaje się, że piosenkarka powinna polecieć do „Kraju Kwitnącej Wiśni” po korepetycje.

