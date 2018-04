Posłanka PiS odcina się od ochrony dzieci nienarodzonych. Staje po stronie aborcji eugenicznej

Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Joanna Lichocka, nazwała projekt liberalizujący prawo aborcyjne, czyli dopuszczający mniejszą ilość aborcji, „nieludzkim”. Tym samym posłanka PiS staje po stronie aborcji eugenicznej, bo tylko tej zakazuje projekt Kai Godek.

Posłanka Lichocka mówi, że aborcja to zło, jednocześnie jednak uznaje to zło za…dopuszczalne. Do Sejmu trafił oprotestowany przez feministki projekt „Zatrzymaj Aborcję”, autorstwa fundacji Kai Godek, który eliminuje jeden z trzech wyjątków w obecnym tzw. kompromisie.

Lichocka odniosła się do kwestii aborcji podczas spotkania z wyborcami w Bochni. Tam powiedziała, że projekt na miarę ludzką (jest – red.) nieludzki. Już w przypadku „ochrony” zwierząt futerkowych posłanka nie mówi o „nieludzkości”.

Zobacz też: Co tam się stało?! Kolejny POPiS chamstwa w Sejmie. „Mogłaby się Pani zamknąć i posłuchać?” [VIDEO]

Zakłada nadrzędność interesów dziecka nienarodzonego nad życiem i zdrowiem kobiety. Dramatyczny wybór między losem kobiety a nienarodzonego dziecka, ten projekt stawia jednoznacznie po stronie nienarodzonego dziecka. Żąda się w projekcie, by kobieta została zmuszona do donoszenia każdej patologicznej ciąży – stwierdziła Lichocka, czym minęła się z prawdą.

Ustawa, a właściwie nowelizacja, składa się dokładnie z dwóch artykułów i mieści się na niecałej stronie. Eliminuje ona możliwość aborcji ze względu na uszkodzenia płodu (najwięcej takich aborcji dot. dzieci z zespołem downa).

I tyle. Ustawa:

– NIE nakazuje rodzenia dzieci z gwałtów ;

– NIE nakazuje kobietom noszenia martwych płodów ;

– NIE zakazuje aborcji w przypadku zagrożenia życia matki lub pewności śmierci dziecka tuż po urodzeniu.

Ustawa eliminuje jedynie możliwość zabijania dzieci nienarodzonych, u których wykryto choroby, z którymi można żyć – czyli 95 procent obecnie dokonywanych aborcji.

Warto przeczytać: Nowoczesna żąda prawa aborcji do dziewiątego miesiąca? Szokujące słowa Lubnauer [VIDEO]

Źródło: Fakt24