„Student Plus”. Rząd planuje nowy program socjalny przed wyborami. Studenci dostaną nawet 1000 złotych

Szykuje się nowy program socjalny ze strony rządu. Komitet Społeczny Rady Ministrów zajął się programem „Student Plus”, którego założenia przedstawiła teraz w Lesznie Beata Szydło.

Podczas Komitetu Społecznego Rady Ministrów rozmawialiśmy o potrzebach studentów. Poznaliśmy doświadczenia samorządowców, którzy wprowadzają nowatorski program zachęcający absolwentów do pozostania w mieście, w którym studiowali. To szczególnie interesująca inicjatywa w kontekście zagrożenia wyludnianiem się niektórych regionów Polski. Z kolei organizacje studenckie wskazały nam obszary, w których potrzebne są zmiany, by ułatwić młodym rodzicom studiowanie. To bardzo cenne spostrzeżenia, gdyż płyną ze środowiska, które te problemy zna najlepiej – mówiła Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu.

Od października takie rozwiązanie będzie funkcjonować między innymi w Lesznie. Założenia programu przedstawił wiceprezydent miasta. Założenie było proste. Samorząd funduje stypendia – nawet po 1000 zł miesięcznie – studentom, którzy po studiach będą mieszkać i pracować w Lesznie – powiedział Piotr Jóźwiak. Samorządowcy będą zastanawiać się nad tym, jakich pracowników brakuje w regionie, a następnie studentom „pożądanych kierunków” będą fundowane stypendia.

Ta inicjatywa pokazuje, jak wielka siła i pomysłowość drzemie w samorządach. Rolą KSRM jest teraz praca nad zmianami regulacyjnymi w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dzięki którym możliwe będzie sprawne wdrożenie programu. Może on bowiem istotnie przyczynić się do rozwiązania jednego z istotnych problemów demograficznych Polski, tj. odpływu młodych ludzi z mniejszych miejscowości i tym samym wyludniania się niektórych regionów – tłumaczy Beata Szydło.

Źródło: Wprost