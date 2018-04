Tajemnicza śmierć Aviciiego. Brat muzyka rozpoczyna własne śledztwo

Nagła śmierć szwedzkiego DJ-a, Tima Berglinga znanego szerzej jako Avicii była nie lada szokiem dla świata muzycznego i fanów. Przyczyny jego śmierci pozostają nieznane. Odpowiedzi postanowił poszukać na własną rękę brat muzyka.

Ciało 28 letniego DJ-a znaleziono w piątek w jedym z luksusowych hoteli w Omanie, gdzie przebywał na wakacjach. Służby kraju nie podały przyczyn zgonu. Na miejsce udał się brat zmarłego, David Berling, by odtworzyć ostatnie godziny życia swojego brata i dowiedzieć się co doprowadziło do jego przedwczesnej śmierci.

Chce on zdobyć szczegółowe informację na temat śmierci Tima. Na chwilę obecną w mediach społecznośociowych pojawiają się relacje osób, które w ostatnich dniach spotkały Avicii’ego we wspomnianym hotelu. Z ich relacji wynika, że muzyk był w dobrym nastroju i nic nie wskazywało na to, że może zdarzyć się coś złego.

Tim Bergling zrezygnował niecałe dwa lata temu z tras koncertowych z powodu było ostrego zapalenia trzustki, które było wynikiem nadużywania alkoholu. Młody artysta od dłuższego czasu zmagał się z uzależnieniem. Dwukrotnie przebywał na odwyku. Nie wiadomo, kiedy ciało muzyka opuści Oman.

Źródło: natemat.pl/nczas.com