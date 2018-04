[TYLKO U NAS] Korwin-Mikke: Kraj jest w ruinie. W tej chwili nie ma szansy na uratowanie się w sposób normalny [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke był gościem IV Konferencji Wolnościowej, gdzie wygłosił wykład na temat sytuacji prawicy w Polsce. My możemy liczyć na 15 procent w wyborach – uważa poseł partii Wolność.

Prezes Wolności wskazywał na model amerykański, gdzie małe partie w okresie między wyborami kłócą się między sobą, a nawet się nienawidzą, ale na czas wyborów kandydują pod sztandarem np. partii Republikańskiej.

W Polsce takie połączenie mogłyby zrobić partia Wolność, KNP i UPR. Co z ruchem Kukiz’15? Możemy liczyć w ruchu Kukiz’15 na około 6 posłów i posła Jacka Wilka, to jest cała siła prawicy w Sejmie – powiedział Korwin-Mikke.

Zdaniem prezesa Wolności rządy PiS to kopia rządów sanacji. Jak wskazywał przejawami tego jest m.in. polityka dwóch wrogów, budowanie „wielkich pomników socjalizmu” czy ingerowanie rząd w sfery takie jak polityka rodzinna, mieszkaniowa etc.

My możemy liczyć na 15 procent w wyborach. Nigdy nie osiągniemy władzy w sposób demokratyczny – ocenia Korwin-Mikke. I dodaje: Są dwie możliwości: albo znajdzie się jakiś polski Pinochet albo to wszystko zbankrutuje.

Jak mówi prezes Wolności na wybory samorządowe partia planuje przeznaczyć milion złotych, a znacznie więcej na wybory do europarlamentu, gdzie liczy na ponad 20 procent, co może mieć znaczenie psychologiczne przed wyborami do Sejmu.

Prezes Wolności odniósł się też do kwestii koalicji Wolności z PO i SLD w Siedlcach. My mamy przyjętą żelazną zasadę, że wszystkie okręgi mają dowolność w zawieraniu koalicji i nas to nie interesuje. Jeżeli ktoś uznaje, że to jest korzystne to taką koalicję zawiera – powiedział Korwin-Mikke.

Kraj jest w ruinie. GUS wyliczył ostatnio, że Polska jest winna emerytom prawie 5 bilionów złotych. W tej chwili nie ma szansy na uratowanie się w sposób naturalny – mówił prezes Wolności. Korwin-Mikke przypomniał, że postulatem jego partii od początku było przeznaczanie 20 procent prywatyzowanego majątku na fundusz emerytalny.

