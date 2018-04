[TYLKO U NAS] Sośnierz: komisje Parlamentu Europejskiego przypominają posiedzenia KC PZPR. Tego nie da się słuchać [VIDEO]

Dobromir Sośnierz, europoseł Wolności, był gościem IV Konferencji Wolnościowej, na której mówił o swojej pracy w Parlamencie Europejskim. Tego nie da się słuchać, to jest naprawdę ciężka praca – mówi o obradach komisji.

Po europośle z naszej stronie nie powinno się spodziewać sukcesów ustawodawczych, bo nas tam praktycznie nie ma poza paroma sztukami z innych krajów. Tam nie ma libertarian czy wolnościowców, a i tak rola Parlamentu Europejskiego jest mała – powiedział Sośnierz.

Później europoseł przeszedł konkretnie już do głosowanych w PE ustaw. W każdej ustawie musi być coś o równouprawnieniu, kobietach albo o klimacie (…) jak mówię, że można nie wpisać czegoś o prawach kobiet, to wygląda jakby spierali się z zupełnie nową ideą – mówił.

Posiedzenia komisji PE porównał do posiedzenia KC PZPR. Według niego każde przemówienie jest takie samo i przede wszystkim śmiertelnie nudne. Tego nie da się słuchać, to jest naprawdę ciężka praca – podsumował.

Sośnierz opisywał też jak wygląda głosowanie w komisjach parlamentarnych. Według jego relacji kolejne głosowania przebiegają w ekspresowym tempie i nikt w tym się nie orientuje, a przewodniczący i tak patrzy tylko na przód sali, więc jeżeli nikt nie zaprotestuje, to wszystko przechodzi z takim wynikiem, jakim miało przejść.

Stwórzmy dwa porządki prawne, jeżeli ktoś chce to niech się wypisze z ZUS-u i NFZ-u i niech nie zapina tych pasów, a ci którzy chcą niech zostaną w tym systemie (…) chodzi o to, żeby pozwolić naszej nielicznej grupie zrezygnować z przymusowych ubezpieczeń, zasiłków etc z pełnymi tego konsekwencjami – proponuje Sośnierz.

