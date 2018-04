Ziemkiewicz idzie na wojnę z Muzeum Polin. „Próbują zadać mi śmierć cywilną”

Rafał Ziemkiewicz zlecił sporządzenie pozwu o ochronę dóbr osobistych przeciwko prof. Dariuszowi Stoli, dyrektorowi Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Sprawa dotyczy umieszczenia wydruków wspisów autorstwa publicysty. „Musi odszczekać kłamstwa, jak to się mówi po staropolsku, które na mój temat rozpowszechnia” – powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl publicysta.

Na wystawie „Obcy w domu 68” w muzeum Polin w Warszawie, dotyczącej nagonki na Żydów zorganizowanej przez komunistyczne władze Polski, można zobaczyć wydruki wpisów Rafała Ziemkiewicza oraz Magdaleny Ogórek. Są też inne rzekomo antysemickie dokumenty powstałe podczas sporu między Izraelem a Polską ws. nowelizacji ustawy IPN.

Po tym jak jeszcze w styczniu ambasador Izraela w Polsce Anna Azari skrytykowała szykowaną przez rząd nowelizację, Ziemkiewicz odniósł się do jej zachowania.

„Przez wiele lat przekonywałem rodaków, że powinniśmy Izrael wspierać. Dziś przez paru głupich względnie chciwych parchów czuję się z tym jak palant” – napisał.

Teraz publicysta za umieszczenie jego wpisów na wystawie zlecił prawnikowi przygotowanie pozwu o ochronę dóbr osobistych i wypłaty określonej kwoty na cele charytatywne.

Będę żądał przeprosin i tego, aby pan Stola wykazał się hojnością na cele dobroczynne. Musi odszczekać kłamstwa, jak to się mówi po staropolsku, które na mój temat rozpowszechnia – zdradził w rozmowie z portalem.

Sporządzenie pozwu przedłuża się ponieważ dyrektor muzeum w wypowiedziach dla mediów sugeruje, że Ziemkiewicz mianem „parchów” ujął naród żydowski. Dziennikarz natomiast twierdzi, że było całkiem inaczej.

Cały czas muszę ten pozew uzupełniać o kolejne występy dyrektora Stoli w różnych mediach. Za każdym razem on powtarza kłamstwo jakobym ja nazwał „parchami” Żydów jako naród – podkreślał Ziemkiewicz.

W mojej ocenie wypowiedzi dyrektora wyczerpują znamiona uporczywego naruszania dóbr osobistych i prowadzenia oszczerczej nagonki. W rozmaitych wywiadach pan Stola popłynął, uporczywie powtarza kłamstwo jakoby mój tweet nie dotyczył kilku osób, którym zarzucam konkretną winę, tylko ja nazywam Żydów w rasistowski sposób. Mało tego, występuje z apelami do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, do mojej redakcji („Do Rzeczy” – przyp. red.), do telewizji publicznej, próbując zadać mi śmierć cywilną. Lepsi próbowali, ale im się nie udało – zaznaczył.

Zobacz: [TYLKO U NAS] Janusz Korwin-Mikke i Dobromir Sośnierz na Konferencji Wolnościowej [NA ŻYWO]

Źródło: wirtualnemedia.pl