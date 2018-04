Znamy pierwsze szczegóły nowego podatku Morawieckiego! Wiemy, kto zapłaci więcej

Danina solidarnościowa jeśli będzie w jakiś sposób odczuwalna to tylko dla tych, którzy będą naprawdę w pół procenta najwyżej zarabiających. Minister finansów stara się opracować w ciągu 14 dni zręby, pierwsze propozycje – zapowiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w Węgrowie.

W piątek premier podczas spotkania z osobami protestującymi w Sejmie rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych zapowiedział m.in. utworzenie specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych, który byłby zasilany z dodatkowego opodatkowania osób najlepiej zarabiających; ta danina miałaby zostać wprowadzona od nowego roku.

Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Węgrowa premier pytał „czy solidarność międzypokoleniowa, to ma być puste hasło i czy w społeczeństwie małe miejscowości miasta wsie i duże miasta mają takie same możliwości rozwoju”.

„Na tak postawione pytania, myślę, że ogromna większość społeczeństwa odpowie (…) że powinniśmy dbać o zasady solidarności międzypokoleniowej, o równe szanse, w małych miejscowościach i na wsiach o to, by system podatkowy był tworzony w sposób jak najbardziej sprawiedliwy” – powiedział Morawiecki.

„Dlatego danina solidarnościowa, o której mówiłem, jeśli w jakikolwiek sposób będzie odczuwalna, to tylko dla tych, którzy będą w 0,5 proc. tych najwyżej zarabiających. Minister finansów stara się w ciągu najbliższych 14 dni opracować zręby, propozycje, które będziemy konsultować. Dlatego, by nasze społeczeństwo było jak najbardziej sprawiedliwe, by młodym nie zabierać szans do coraz lepszej pracy, warunków bytowych” – powiedział premier.

(PAP)