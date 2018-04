Brytyjczycy straszą swoich obywateli rosyjskimi kibolami. „W całym społeczeństwie panuje bardzo silna nacjonalistyczna atmosfera”

Angielscy kibice, którzy wybierają się na mistrzostwa świata w piłce nożnej, które rozpoczną się w czerwcu w Rosji, nie powinni obnosić się z barwami narodowymi. Na Wyspach trwa propaganda ostrzegająca przed stadionowymi chuliganami Władimira Putina.

Mark Roberts, policyjny ekspert ds. kibiców, obawia się napiętych stosunków między Londynem i Moskwą w związku z zatruciem byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki, a także niedawne ataki powietrzne na Syrię. „W całym społeczeństwie panuje bardzo silna nacjonalistyczna, patriotyczna atmosfera” – mówił o sytuacji w Rosji. Jego zdaniem kibice gospodarzy nadchodzącego mundialu w znakomitej większości to zwolennicy Władimira Putina.

Nawiązując do sytuacji, kiedy anielscy fani śpiewali o drugiej wojnie światowej podczas spotkań z Niemcami, ostrzegł, że podobne zachowanie w Rosji będzie obarczone dużym ryzykiem. Roberts radzi nie prowokować żadnych konfrontacji na tle politycznym i historycznym.

Jego zdaniem manifestowanie przez Anglików swoich barw narodowych na rosyjskim mundialu może sprowokować miejscowych chuliganów do agresji i ataków.

Co gorsza, większość personelu ambasady brytyjskiej, któremu powierzono przygotowania do koordynacji pobytu Brytyjczyków podczas turnieju, została wydalona w zeszłym miesiącu, gdy Moskwa zareagowała na analogiczne kroki podjęte w stosunku do rosyjskich dyplomatów z Londynu w związku ze sprawą Skripala. Ci dyplomaci zwykle pomagają obywatelom brytyjskim w Rosji, jeśli zostaną aresztowani, zachorują czy stracą paszporty.

Przedsmak tego co może wydarzyć się w Rosji mieliśmy dwa lata temu na mistrzostwach Europy we Francji. Tam dochodziło do krwawych starć między fanami obu reprezentacji. Teraz sytuacja jest dużo poważniejsza przez dramatyczne pogorszenie stosunków dyplomatycznych między oboma krajami.

Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że turniej rozegrany zostanie w państwie jednej ze stron, co daje tamtejszym kibicom nieograniczone możliwości zaplanowania strać z Anglikami. Rosyjscy chuligani oficjalnie informują, że pobyt na ich ziemi będzie dla Brytyjczyków walką o przetrwanie.

Źródło: „Daily Express”, nczas.com