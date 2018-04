Gigantyczne zadłużenie Polaków. Żyjemy na kredyt i ponad stan

Tylko w ciągu czterech ostatnich lat zadłużenie Polaków wzrosło trzykrotnie. Jak wyliczył KRD, osoby w wieku pomiędzy 36 a 59 rokiem życia mają do oddania 28,5 mld zł. Wszystko ze względu na ciągły wzrost konsumpcji i zakupy na kredyt. No cóż, zadłużony na ponad 5 bln rząd Morawieckiego nie jest najlepszym przykładem.

Według pracowników Krajowego Rejestru Długów zadłużaniu się Polaków sprzyja przede wszystkim życie ponad stan i nadmiar kredytów, jakie zaciągamy w bankach. Wielu ludzi nie jest potem w stanie regulować swoich zobowiązań.

W ten sposób wpadają w spiralę zadłużenia, z której bardzo ciężko wyjść. Rekordzista na liście KRD ma do oddania aż 45,3 mln zł. Najbardziej zadłużona kobieta, która mieszka na Mazowszu, zalega ze spłatą 10,1 mln zł.

Oczywiście są to przypadki ekstremalne. Średnie zadłużenie ponad 855 tys. osób wynosi 21,9 tys. zł. Starsi Polacy wieku 50-59 częściej zalegają głównie z czynszami, opłatami za prąd, wodę i gaz. Młodsi w wieku 36-49 lat mają więcej długów za telefon, Internet i telewizję.

Największym problemem jest podejście +nie stać nas, ale musimy to mieć+. Do tego nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Niespodziewana strata pracy, rozwód skutkujący trudną sytuacją mieszkaniową, nieuczciwi kontrahenci, którzy przyczyniają się do problemów finansowych rodzinnej firmy. Nagle okazuje się, że nie ma z czego spłacać pożyczek, które ma niemal każdy w tym wieku – przyznał prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

Według informacji firm windykacyjnych Polacy często zadłużają się, by kupić najnowszy sprzęt elektroniczny np. iPhone’y. Nie spłacają debetu z kart kredytowych, kredytów gotówkowych, ubezpieczeń OC, rat za sprzęt elektroniczny, RTV i AGD, pożyczek-chwilówek i abonamentów telefonicznych.

Rząd przykładem nie świeci, a właściwie jest odbiciem części Polskiego społeczeństwa. Ostatnie dane GUS ujawniły, że państwo jest zadłużone na pond 5 bln zł.

