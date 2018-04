„Król Europy” i ostatnia nadzieja odsuniętych od koryta, Donald Tusk, już przed sądem. „Nie o nastrój chodzi, tylko ważne sprawy”

Tuż przed 10:00 szef Rady Europejskiej pojawił się na terenie Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie ma złożyć zeznania jako świadek w procesie byłego szefa swojej kancelarii Tomasza Arabskiego i czterech innych urzędników ws. organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku.

Jeszcze w Sopocie czekającym na niego przed jego domem dziennikarzom powiedział krótko: „Nie o nastrój chodzi, tylko ważne sprawy”.

Czytaj też: Idą burze a nawet możliwe trąby powietrzne! Ostrzeżenia dla 10 województw [PROGNOZA POGODY]

Tusk ma zeznawać w procesie b. szefa KPRM Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników w sprawie organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 r. Proces – zainicjowany prywatnym aktem oskarżenia – rozpoczął się przed Sądem Okręgowym w Warszawie w marcu 2016 r.

Prywatny akt oskarżenia wniesiono po tym, gdy Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w listopadzie 2014 r. umorzyła prawomocnie śledztwo w sprawie organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska z 7 i 10 kwietnia 2010 r. Prokuratura oceniła wtedy, że choć były nieprawidłowości przy organizacji przez cywilnych urzędników lotów do Smoleńska w 2010 r., to nie wystarczają one do postawienia zarzutów.

Wcześniej śledztwo było dwukrotnie umarzane i dwukrotnie sąd nakazywał jego wznowienie. Prawomocne umorzenie otworzyło drogę prywatnemu (subsydiarnemu) aktowi oskarżenia. Oskarżycielami prywatnymi są bliscy kilkunastu ofiar katastrofy – m.in. Anny Walentynowicz, Janusza Kochanowskiego, Andrzeja Przewoźnika, Władysława Stasiaka, Sławomira Skrzypka i Zbigniewa Wassermanna.

Donald Tusk zeznaje przed sądem.

Relacja Live na TVN24. I prawidłowo. A na @tvp_info z opóźnieniem i to dobrym paru minut!!!! Skandal! #Tusk #DonaldTusk pic.twitter.com/ONyZnvFr6j — antykwadrat (@AntyAnty) April 23, 2018

Przeczytaj też: Szwedzi mają dość imigrantów. W ciągu trzech lat radykalnie zmienili zdanie

Nczas.com/ PAP/ wp.pl