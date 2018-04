Księżna Katarzyna urodziła. Kolejny książę pojawił się w brytyjskiej rodzinie królewskiej

Żona drugiego w kolejce do brytyjskiego tronu księcia Wilhelma, księżna Cambridge Katarzyna urodziła syna – poinformował Pałac Kensington. Dziecko jest piąte w linii sukcesji do tronu po księciu Karolu, swoim ojcu i rodzeństwie – pięcioletnim Jerzym i trzyletniej Szarlotcie.

Imię dziecka zostanie podane opinii publicznej w ciągu najbliższych dni.

Chłopiec urodził się o 11.01 czasu lokalnego (godz. 12.01 czasu polskiego), kilka godzin po tym, jak Katarzyna została przyjęta do szpitala św. Marii w zachodnim Londynie, gdzie w 2013 i 2015 roku przyszły na świat także poprzednie dzieci pary.

„Jej Książęca Mość Księżna Cambridge urodziła syna o godz. 11:01. Dziecko waży 3,8 kg. Podczas porodu obecny był Książę Cambridge. Matka i dziecko czują się dobrze” – czytamy w oświadczeniu Pałacu Kensington na Twitterze.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018