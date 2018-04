Obrońcy Europy blokują granicę Francji i Włoch. Protestują przeciwko masowej imigracji

Działacze organizacji Defend Europe (Brońmy Europy) zablokowali granicę Francji i Włoch w proteście przeciwko imigracji

Defend Europe jest międzynarodową organizacją sprzeciwiającą się masowej, niekontrolowanej imigracji do Europy. W jej skład wchodzą głównie Francuzi Włosi i Austriacy.

Jej działacze swoim statkiem wielokrotnie uniemożliwiali lewackim organizacjom przerzucanie imigrantów z Afryki na Stary Kontynent przez Morze śródziemne.

Zobacz też: Atak terrorystyczny. Islamista wysadził się w tłumie ludzi. Nie żyje kilkadziesiąt osób

Oskarżają też lewackie ruchy finansowane głównie przez Sorosa o przestępstwa i zorganizowany przemyt ludzi z Libii.

W sobotę rano ramach symbolicznego protestu działacze Defend Europe zablokowali granicę pomiędzy Włochami, a Francją. Ponad setka aktywistów pojawiła się w okolicy przełęczy Col de Lechelle we francuskim departamencie Hautes-Alpes.

Jak twierdzą chcą w ten sposób wezwać Europejczyków do ochrony swego kontynentu. Francuscy aktywiści żądają by prezydent Emanuel Macron zwiększył budżet na ochronę granic i powołał dodatkowe jednostki do jej strzeżenia.

Zobacz też: Polka zasztyletowana przez Ahmeda T. w Berlinie! Imigrant zabił ją na oczach dzieci