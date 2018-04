W polityce powinni działać tylko bogaci? „Jeśli poseł jest biedny, to potem daje się przekupić lub po prostu kradnie.” Janusz Korwin-Mikke o dietach poselskich

Ja uważam, że politycy w ogóle nie powinni otrzymywać diet. Jeśli poseł jest biedny, to potem daje się przekupić lub po prostu kradnie – stwierdził przewodniczący partii Wolność. Korwi-Mikke skrytykował rozdawnictwo uskuteczniane przez ekipę premiera Morawieckiego.

Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy – przypomniał słowa premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher.

Powiedzmy to jasno: pieniądze, które PiS rozdaje na lewo i prawo ludzie zobaczą – a polepszenie życia tylko mogliby odczuć – w dodatku nie zdając sobie sprawy, że był to skutek obniżki podatków – powiedział.

Rząd łupi obywateli podatkami, równocześnie obiecując kolejne zapomogi socjalne. W ten sposób ludzie dają się nabrać i cieszą się z faktu, że władza oddaje im ich własne pieniądze.

Korwin-Mikke odniósł się również do programu uszczelniania budżetu przez Morawieckiego. Premier stwierdził ostatnio, że do budżetu wpłynie 30 mld złotych. Zdaniem przewodniczącego Wolności dużo lepsze efekty dałoby obniżenie podatków. Problem w tym, że wtedy PiS straciłby asa, jakim jest redystrybucja dóbr.

Przypomnijmy, że podczas Konferencji Prawicy Wolnościowej poseł-przedsiębiorca Marek Jakubiak również opowiedział się za obniżeniem i uproszczeniem systemu podatkowego.

Jak stwierdził, przychód państwa stałby się nieporównywalnie większy, niż to ma miejsce obecnie. Co więcej, do skarbu państwa wpłynęłyby również pieniądze z zagranicznych firmy, które aktualnie wyprowadzają je z Polski.

Źródło: rp.pl