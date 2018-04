We łbach im się poprzewracało od tego socjalu! Imigranci się wściekli i oburzeni, bo muszą sami czyścić swoje toalety. „Lepiej było w syryjskich więzieniach”

Szok i niedowierzanie. Rezydenci holenderskiego ośrodka dla migrantów są wściekli. Zgodnie z nowymi regulacjami sami muszą myć toalety, z których korzystają. Czy to jest Holandia? – pytają ze złością. Wszyscy ci „lekarze, prawnicy i naukowcy”, których obiecała Merkel, mają wyjątkowo duże wymagania.

Pracownicy ośrodka nie radzili sobie z utrzymaniem czystości w toaletach. Wszystkiemu winny był sposób, w jaki korzystają z nich muzułmanie.

Przybysze zabierają ze sobą do szaletów puszki z wodą w celu podmycia się po defekacji. Problem w tym, że w ten sposób roznosili w toaletach swoje odchody. Władze ośrodka zmieniły politykę i nakazały korzystającym sprzątanie po sobie.

SPRAWDŹ: Ulice spłyną krwią! Lato w Londynie to będzie rzeź – słynny brytyjski lekarz ostrzega

Przedstawiciel władz ośrodka oświadczył, że pomysł polega na tym, aby każdy z mieszkańców czuł się współodpowiedzialny za stan, w jakim znajdują się szalety. Dzięki temu sytuacja miała się poprawić.

Decyzja wzbudziła wściekłość obsługiwanych do tej pory imigrantów. Zaczęto porównywać obóz do syryjskich więzień i co ciekawe, te drugie podobno wypadły według uchodźców lepiej.

Złość przybyszów z Afryki i Azji wzbudził również pomysł wprowadzenia kabin zamykanych na klucz. Od teraz każdy z „gości” ośrodka musi się po niego zgłosić.

W ten sposób władze chcą zmienić przyzwyczajenia imigrantów, którzy po doprowadzeniu toalety do stanu nieużywalności szukali sobie następnej – czystej.

ZOBACZ: Olbrzymi pożar w Krakowie. Ogień pojawił się w środku nocy [VIDEO]

Źródło: voiceofeurope.com