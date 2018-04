Żołnierze dołączyli do protestów i od razu premier zrezygnował ze stanowiska. „Nie miałem racji. Życzę pokoju naszemu krajowi”

Były prezydent Armenii wybrany w ubiegły wtorek na premiera tego kraju Serż Sarkisjan podał się w poniedziałek do dymisji. Jego oświadczenie opublikowano na stronie internetowej rządu. Sarkisjan ogłosił swoją decyzję po 11 dniach antyrządowych protestów.

Jak stwierdził w oświadczeniu, zwraca się do wszystkich obywateli, w tym do uczestników protestów w Erywaniu, „po raz ostatni”.

„(Lider protestów) Nikol Paszynian miał rację. Ja nie miałem racji. Jest kilka wyjść z zaistniałej sytuacji, ale nie zgodzę się na żadne z nich. To nie dla mnie. Odchodzę ze stanowiska szefa kraju, premiera” – oświadczył Serż Sarskisjan.

Dodał, że demonstrujący wypowiadają się przeciwko niemu. „Spełniam wasze żądanie. Życzę pokoju naszemu krajowi” – podkreślił.

Od 13 kwietniu w Erywaniu i innych miastach Armenii odbywają się wielotysięczne protesty przeciwko nominacji na premiera Serża Sarkisjana, który wcześniej przez 10 lat pełnił funkcję prezydenta.

Uczestnicy protestów oskarżają byłego prezydenta o uzurpację i korupcję. Krytycy zarzucają mu też zbytnie zbliżenie polityki Erywania do Moskwy i prezydenta Rosji Władimira Putina, z którym Sarkisjan utrzymuje bliskie relacje. Demonstrujący wyrażają również sprzeciw wobec trudnej sytuacji materialnej i łamania praw człowieka.

Do uczestników antyrządowych demonstracji w Erywaniu przyłączyło się w poniedziałek kilkuset wojskowych – podał Reuters.

Jak widać dołączenie się wojska wstrząsnęło byłym prezydentem i ten zdecydował się podać do dymisji. Jak widać presja społeczna ma jednak sens.

Poniżej nagrania.

Crowds cheering in central #Yerevan following Serzh Sargsyan’s resignation as Prime Minister of #Armenia after 11 days of #YerevanProtests (video by Armine Avetisyan) pic.twitter.com/Zg6bdsnelz

— OC Media (@OCMediaorg) April 23, 2018