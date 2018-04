Lepiej nie nosić jarmułki w dużych miastach – ostrzega Centralna Rada Żydów w Niemczech

Josef Schuster, szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech ostrzegł, iż lepiej nie chodzić w jarmułce po ulicach większych niemieckich miast. Tradycyjne nakrycie głowy może sprowokować ataki słowne i fizyczne. Antysemityzm wzmaga na zachodzie Europy, ale to Polska wciąż jest na celowniku Żydów.

Noszenie jarmułki jest szczególnie odradzane osobom poruszającym się w pojedynkę. Schuster stwierdził, iż popularne wśród Żydów nakrycie głowy może spowodować atak.

Do napaści na Żydów dochodzi najczęściej w dużych miastach, gdzie znaczny odsetek mieszkańców stanowią przybyli z Azji i Afryki imigranci muzułmanie. Ich stosunek do osób wyznania mojżeszowego jest wrogi, co wynika z m.in. z polityki Izraela względem Palestyńczyków.

ZOBACZ: Koniec antyprawicowej polityki Facebooka? Zmiana sposobu moderacji

Portal „Zeit online” przypomniał, że Schuster już wcześniej ostrzegał Żydów przed noszeniem jarmułek. Twierdził, że należy wystrzegać się ich noszenia w dzielnicach, gdzie większość mieszkańców stanowią muzułmanie oraz zwracać uwagę na prawicowych ekstremistów.

Szef Centralnej Rady Żydów oświadczył również, że antysemityzm idzie w parze z ksenofobią i rasizmem i stanowi zagrożenie dla demokracji.

Apel Schustera jest efektem głośnego ataku, do którego doszło Berlinie. Jego sprawcą był młody muzułmanin, który zaatakował idących po ulicy Niemca oraz Żyda. Okładach ich paskiem i ubliżał po arabsku.

Zarówno w Niemczech, jak i Francji coraz częściej dochodzi do ataków na przedstawicieli wyznania mojżeszowego. Sprawcami są zazwyczaj imigranci-muzułmanie.

PRZECZYTAJ: USA atakuje Polskę! Przed żydowskim lobby ostrzega amerykańska Polonia

Źródło: yahoo.com