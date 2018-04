Lobby żydowskie w USA atakuje nasz kraj. Ustawa jest wymierzona w Polskę!

Jeśli ustawa 447 zostanie przyjęta, będzie dotyczyć wszystkich państw świata […] ale w szczególności będzie to dotyczyć Polski i innych krajów postsowieckich – stwierdził w rozmowie z PAP prof. Marek Jan Chodakiewicz. Dziś w Izbie Reprezentantów odbędzie się głosowanie nad kontrowersyjnym projektem. Amerykańska Polonia alarmuje – ustawa jest przede wszystkim wymierzona w nasz kraj.

Projekt ustawy 447 przewiduje m.in. że amerykański Departament Stanu będzie musiał monitorować i składać raporty dotyczące zwrotu żydowskiego mienia we wszystkich państwach, które podpisały Konwencję Terezińską. Ze strony polskiej sygnował ją Donald Tusk.

Amerykańska dyplomacja zyska także nowe możliwości wywierania wpływu na państwa, które nie godzą się na żydowskie roszczenia. Według profesora Chodakiewicza właśnie to stanowi duże zagrożenie dla naszego kraju. Należy pamiętać o tym, jak wpływowe i silne jest lobby żydowskie w USA.

Co nam grozi?

Chodakiewicz wskazuje dwie metody, jakimi może posłużyć się Waszyngton w stosunku do Polski. Pierwszym z nich są sankcje pozytywne, które będą polegały na stwarzaniu ułatwień dla polskich przedsiębiorców na amerykańskim rynku, szersza współpraca w dziedzinie obronności lub np. zniżki na niektóre systemy uzbrojenia.

Istnieje jednak ryzyko, że USA zdecydują się na sankcje negatywne. Na polskie produkty zostaną nałożone cała zaporowe, odmowa kredytów, bojkot produktów z naszego kraju, utrudnienia lub nawet brak współpracy w kwestii militarnej. Możliwości jest bardzo wiele, gdyż Waszyngton jest głównym sojusznikiem i gwarantem bezpieczeństwa Polski.

Historia roszczeń

Żydzi w USA mogą wykorzystać prawo do wymuszenia na Polsce nowych odszkodowań i zadośćuczynienia za przepadłe w wyniku Holocaustu majątki. W świetle konfliktu na linii Tel Awiw – Warszawa, wydaje się to więcej niż prawdopodobne.

Warto przypomnieć, że w wyniku umowy między Polską i USA z 1960, nasz kraj zobowiązał się do spłacenia wszystkich roszczeń wobec osób fizycznych i prawnych. Za nacjonalizację pożydowskich majątków wypłacono odszkodowania opiewające na kwotę 40 mln ówczesnych dolarów. Spłatę zakończono w 1981 r.

Jak widać, Żydzi chcą od Polski jeszcze więcej. W II RP ok. 10 proc wszystkich obywateli stanowili Żydzi. Chociaż wielu z nich należało do najniższych warstw społecznych, to jednak istniała także elita: prawnicy, lekarze i wielcy przedsiębiorcy. W wyniku Zagłady wiele należących do nich majątków straciło właścicieli. Nie było również żadnych spadkobierców. Warto również dodać, że mordowani w obozach byli legalnymi obywatelami II RP. Po wojnie bezpańskie mienie trafiło do państwa, co odbyło się zgodnie z prawem.

Mimo to, żydowskie organizacje w USA chcą otrzymać „swoją działkę” z przejętego po wojnie mienia. Kuriozalne wydaje się ich tłumaczenie. Skoro oni są Żydami, to należą im się odszkodowania i majątki Żydów – obywateli II RP – którzy zginęli w Holocauście.

Są to żądania zupełnie bezprawne i nieuzasadnione w świetle przyjętych zasad i prawa międzynarodowego. Nie przeszkadza to jednak amerykańskim Żydom w składaniu kolejnych roszczeń. Jakakolwiek ich krytyka wywołuje oskarżenia o antysemityzm.

Przyszłość projektu

Jeżeli ustawa 447 wejdzie w życie, amerykańscy Żydzi zyskają bardzo silne narzędzie do wymuszenia na Warszawie nowych, bezprawnych odszkodowań.

Przewodniczący Izby Reprezentantów zdecydował, że projekt ustawy 447 będzie głosowany w trybie nadzwyczajnym. Oznacza to, że nie będzie możliwe zgłaszanie poprawek, a dyskusja zostanie ograniczona do zaledwie 40 min.

Istnieją małe szanse, że izba odrzuci projekt. Oznacza to, że trafi on następnie w ręce Trumpa. Zdaniem prof. Chodakiewicza głos Polonii jest zbyt słaby a polska dyplomacja: na takich sprawach się nie zna.