Masakra w Kanadzie! Mamy film z zatrzymania kierowcy furgonetki [VIDEO]

Masakra w Kanadzie. Dziesięć osób nie żyje, a 15 zostało rannych po tym jak furgonetka prowadzona przez 25-letniego Aleka Minassiana wjechała w pieszych w poniedziałek w Toronto. Dotarliśmy do nagrań jak zatrzymano sprawcę tej maskary.

Kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia, został zatrzymany. Motywy jego działania pozostają nieznane, lecz zdaniem świadków, mógł działać celowo. Podejrzany nie był wcześniej notowany – powiedział szef policji Mark Saunders.

Na wstępnym etapie śledztwa ustalono, że Minassian nie był związany z organizacjami terrorystycznymi. Policja jednak nie wyklucza, iż mogło dojść do ataku o podłożu terrorystycznym.

Jak podawały kanadyjskie media, furgonetka zatrzymanego kierowcy była wypożyczona. Dziennikarze przypominali, że poniedziałkowe wydarzenia w Toronto przypominają tragedie w krajach europejskich.

Zarówno politycy jak komentatorzy bardzo ważyli słowa w swoich wypowiedziach i podkreślali, że wielokulturowe Toronto nie da się podzielić.

Poniżej nagranie zatrzymania.

#Torontopoliceofficer stays composed & fearlessly takes down #AlekMinassian as he asks to be shot!!#toronto #torontoattack#torontovanattack

pic.twitter.com/jGQEvlki9A

— Jaro Giesbrecht🇨🇦 (@JaroGiesbrecht) April 24, 2018