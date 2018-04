Przegięli! 5 milionów muzułmanów nad Odrą. Niemcy będą mniejszością we własnym kraju [INFOGRAFIKA]

Ponad 12 proc. mieszkańców Niemiec to imigranci. Za naszą zachodnią mieszka około 5 mln muzułmanów. Choć stanowią zaledwie 6.1 procenta całej populacji, to ich społeczności charakteryzują się największą dzietnością. Tymczasem rdzenni mieszkańcy Niemiec coraz rzadziej decydują się na zakładanie rodzin lub płodzenie więcej niż jednego dziecka. Zdaniem naukowców do 2060 r. potomkowie imigrantów będą stanowić ogromną część społeczeństwa.

Niemcy, spośród państw UE przyjęły najwięcej imigrantów. W kraju za Odrą żyją również potomkowie osób, które przybyły tam w latach 70 i 80. W efekcie polityki władz Berlina szybko rozrasta się społeczność muzułmanów.

Poziom dzietności w statystycznej rodowitej niemieckiej rodzinie utrzymuje się na poziomie 1.45. W muzułmańskich rodzinach wartość ta wynosi aż 1.9. Wiele wskazuje również na to, że obie liczby będą się rozjeżdżać.

Niemki późno decydują się na pierwsze dziecko. Coraz rzadziej w rodzinach rodzi się dwójka potomstwa. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w rodzinach muzułmańskich. Kobiety szybko zostają matkami i rodzą zazwyczaj dwójkę lub więcej dzieci. Co więcej, do kraju w ślad za pierwszą falą uchodźców złożoną głównie z mężczyzn przybywają kobiety i dzieci.

Dobre warunki socjalne, dopłaty na każde kolejne dziecko umożliwiają muzułmankom zajęcie się sprawami rodzinnymi, co również sprzyja większej dzietności.

Według statystyk do 2060 ogólna populacja kraju spadnie z aktualnych 82 milionów do ok. 73 – 67 to milionów. Rodowici Niemcy będą stanowić ok. 40 mln, ale ich liczba skurczy się bardzo szybko przed końcem stulecia.

Oznacza to, że za niecałe pół wieku potomkowie imigrantów będą stanowić większość wśród ludzi młodych, a do końca stulecia, przy utrzymaniu się aktualnych trendów demograficznych większość populacji w ogóle.

Warto również przypomnieć, że Polska także znajduje się w złej sytuacji demograficznej i jest jednym z najszybciej starzejących się państw na kontynencie. Duży wpływ ma na to wielomilionowa migracja, która rozpoczęła się za rządów koalicji PO-PSL.

